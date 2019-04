A través de un video difundido a través de Instagram, la cantante de cumbia Karina "La Princesita" Tejeda estalló contra el Intendente de Martín Insaurralde luego de un show caótico que brindó en el municipio de Lomas de Zamora. "Está bueno que organicen espectáculos, pero si son tan buenos cuiden a la gente", comezó diciendo la artista. "Yo no me caso ni por plata, ni trabajo", advirtió sabiendo que las declaraciones no caerían bien y a riesgo de perder contratos.

"Si hacen un show gratuito y son tan buenos, cuiden a la gente. Cuando yo terminé el show abrieron la puerta para que pase toda la gente y pretendían que yo me vaya a las chapas", agregó. "Yo si me voy a las chapas puedo pisar un tipo o lastimar a alguien", explicó. "Yo no me cago en la gente, saben. La gente me pedía fotos y ellos querían que me vaya", siguió la cantante. "Les voy a pedir una cosa: así no me traigan más a Lomas de Zamora, cuando organicen algo, cuiden a la gente", insistió.

"Pongan seguridad, si no quieren que la gente se acerque a saludar, eviten la entrada. ¿Por qué tienen que esperar que la gente se acerque y pasar todos un mal momento?", continuó. Molesta y sin filtro, el reclamo de más seguridad de Karina fue porque en el tumulto había nenes chiquitos llorando, embarazadas a punto de golpearse y gente en sillas de ruedas. "Pónganse las pilas, por favor. No organicen el evento y cuando se termina se lavan las manos y se van", concluyó.