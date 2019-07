La semana pasada, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y los precandidatos a gobernador y vicegobernadora del Frente de Todos, Axel Kicillof y Verónica Magario, se reunieron con empresarios y comerciantes en una mesa de trabajo sobre empleo, producción e industria en ese distrito del Gran Buenos Aires.

Durante la jornada recorrieron la empresa Millanel y se reunieron con empresarios y comerciantes de San Martín. Allí acompañaron a Daniel Millán, el empresario que se hizo famoso luego de la viralización de un video grabado en 2015 donde llamaba a votar a Danil Scioli y advertía sobre los riesgos del modelo de Mauricio Macri.

Recordás a este hombre, se llama Dante Millan? Pasaron 4 años.

"Estamos muy preocupados, pero muy preocupados, por lo que se viene el domingo. Hay dos modelos de país: Uno productivo y uno especulativo. Cada uno puede elegir lo que quiera pero tengan claro que después nos vamos a tener que hacer cargo", le había dicho Millán a sus trabajadores hace cuatro años, en la semana previa a las elecciones.

La semana pasada, Millán le volvió a hablar a sus empleados delante de los precandidatos del Frente de Todos que visitaron la planta de cosmética en el municipio bonaerense de San Martín. "¿Ustedes se acuerdanm en 2015 lo que hablamos? ¿Cuántos arrepentidos hay?", le preguntó el gerente general de la compañía cosmética a su personal.

Lueg, Katopodis tomó la palabra y dijo: "Hace cuatro años Daniel le dio una lección a todos los argentinos. Esta campaña no la va a ganar Alberto, Cristina o Axel. La vamos a ganar si lo que hizo Daniel hace cuatro años, lo hacemos cada uno de nosotros para que no haya un vecino que no esté convencido de cual es el modelo".

"Esa tarea, ese reto y esa militancia que cotidiana y el idioma cotidiano, que es con el oberol del laburo, es con el compañero cuando nos ponemos los botines para jugar a la pelota. Es en cada rincón de San Martín. En San Martín no pasa Macri y vamos a defender la industria nacional", agregó el jefe comunal kirchnerista.

"Mientras Macri desde el primer día ninguneó a las pymes, abrió las importaciones y aplicó tarifazos acá en San Martín defendimos a la gente", agregó el jefe comunal. Pur último, indicó: "Nosotros representamos un modelo productivo y las decisiones se van a tomar pensando en los trabajadores sin pedir más sacrificios".