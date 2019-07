Axel Kicillof volvió a denunciar una “campaña sucia” en su contra en las redes sociales. El precandidato a gobernador del Frente de Todos apuntó contra los legisladores y funcionarios provinciales alineados a Juntos por el Cambio por descreditarlo a través del hastagh #QuéHizoKicillofEnPBA.

“Se inició una campaña despiadada, llena de mentiras y agresiones y lo más grave es que la acompañaron legisladores y funcionarios del Gobierno provincial”, señaló el ex ministro de Economía.

Además, el funcionario precisó ser víctima de once operaciones en lo que va de la campaña a través de videos, mensajes y fotos que el viernes pasado fueron tendencia en Twitter.

La campaña sucia no sirve. pic.twitter.com/1h28Z5WBGT — Axel Kicillof (@Kicillofok) 10 de julio de 2019

“La verdad que la campaña no justifica cualquier cosa, no todo vale y hay que aprender de los errores del pasado. Yo no voy a demonizar, ni acusar personalmente a nadie”, señaló el candidato.

Los funcionarios que cuestionaron al ex titular de la cartera de Economía nacional fueron Silvia Lospennato, Luis Otero (candidato a intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio), Maricel Etchecoin, Juan Pablo Allan, Feanco Bagnato, entre otros.

#QueHizoKicillofEnPBA Sabías que más del 90% de las víctimas fatales de #Once vivían en la Provincia de Buenos Aires? Lo escucharemos pedirle disculpas a los bonaerenses por no haber denunciado la corrupción de su gobierno? — Silvia Lospennato (@slospennato) 5 de julio de 2019

#QueHizoKicillofEnPBA?

Nos dejó la mitad de las reservas que el @BancoCentral_AR tenía en el 2005. Hipotecó nuestro futuro, organizó la fiesta y se fue sin pagar. ¿Por qué nos endeudó con Venezuela a tasas del 15%? Populismo de manual, subordinar el largo plazo frente al corto. — Maricel Etchecoin (@metchecoin) 5 de julio de 2019

¿Sabías #QueHizoKicillofenPBA?

Fue el Ministro de Economía que menos recursos dio a la provincia por coparticipación. Nunca defendió el fondo del conurbano y quiso mandar a la provincia al default. — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) 5 de julio de 2019

Sabías #QuéhizoKicillofEnPBA? Se negó a medir la pobreza por ser estigmatizante y no abrió ni una sola oficina pública en un barrio vulnerable. Hoy con #ElEstadoEnTuBarrio y otros operativos atendemos las necesidades de todos. El estado es estar cerca, no sólo decirlo. — Evert Van Tooren (@Evertvantooren) 5 de julio de 2019