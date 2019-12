Axel Kicillof, tomó juramento a los miembros de su gabinete en un acto desarrollado desde las 12.00 en el teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. El mandatario provincial les pidió a sus funcionarios que reivindiquen el concepto de militancia como un “compromiso que implica tener una función de gobierno”.

"Se ha discutido muchísimo la separación entre la cuestión técnica y la cuestión política. Yo no creo en eso. Les voy a pedir que vuelvan a reivindicar y a darle jerarquía a la militancia, una palabra que ha sido denostada y bastardeada. No hablo de militancia partidaria, hablo del compromiso que implica tener una función de gobierno. Quiero un Gabinete militante", señaló Kicillof.

En el discurso del gobernador la palabra “militancia” aparece asociada a los términos “compromiso”, “convicción “y “responsabilidad” en relación a las funciones del gobierno diferenciándolo de la “militancia” estrictamente partidaria.

"Ocupar un lugar en el Estado tiene funciones, atribuciones y una retribución salarial, pero no puede no tener un plus, un complemento, algo más. Me refiero a una profunda convicción y compromiso con la responsabilidad en todos los niveles del Estado. Una militancia por la provincia. El Estado tiene que ser militante y compañero", insistió en el concepto “militante”, Axel Kicillof.

El gabinete tiene dirigentes políticos de trayectoria como Julio Alak en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o Sergio Berni en Seguridad y una mayoría de funcionarios menores de 45 años. Está compuesto por 13 ministros además del jefe de gabinete, los directores de ARBA y el presidente del Banco Provincia.

El Gabinete:

Carlos Bianco (43) fue nombrado como jefe de Gabinete; de Federico Thea (36) como secretario General; de Agustina Vila (39) como directora General de Cultura y Educación; y de Cristian Girard (38) como director ejecutivo de ARBA.

Nombró a Teresa García (63) como ministra de Gobierno; a Pablo Simone (41) como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos; a Sergio Berni (57) como ministro de Seguridad; a Augusto Costa (44) como ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; y a Julio Alak (61) como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Mara Ruiz Malec (34) fue designada como ministra de Trabajo; Javier Rodríguez (48) como ministro de Desarrollo Agrario; Daniel Gollán (64) como ministro de Salud; Jésica Rey (38) como ministra Comunicación Pública; Pablo López (42) como ministro de Hacienda y Finanzas; y Santiago Pérez Teruel (39) como Asesor General de Gobierno.

En tanto, Estela Díaz (56) fue nombrada como ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; y María Fernanda Raverta (43) como ministra de Desarrollo de la Comunidad.