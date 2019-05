En la Feria del Libro, el ex Ministro de Economía de Cristina Kirchner y precandidato a la Gobernación bonaerense presentó: "Y ahora, ¿qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal". En ese marco, cuestionó duramente al Gobierno de Cambiemos. Dijo que el que votó a Macri no es el culpable: "El culpable no es el engañado sino el que engaña".