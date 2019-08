El candidato del Frente de Todos se impuso por más de 15 puntos sobre la gobernadora bonaerense. Así lo reflejan los datos oficiales que llegaron tras una demora de casi dos horas. La enorme distancia con Vidal no estaba prevista en el búnker del exministro de Economía, donde todo es festejo y fiesta.

"Esta fue una campaña muy desigual. Yo recorrí toda la provincia, más de 44 mil kilómetros pero lo importante y lo que me llena de orgullo es que en esta campaña no se gastaron millones para publicidad, no se mintió, no se agredió y no se acusó", detacó el exministro de Economía de Cristina Kirchner.

En VIVO desde el Comando Electoral del Frente de Todos https://t.co/yu2HVflFLX — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 12, 2019

"La mayororía de los bonaerenses quieren una provincia con otras prioridades. Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos y queremos representar a todos. En toda la provincia tenemos los mismos problemas: La plata no alcanza. En estos tres años y medios se han perdido muchísimas cosas", lamentó.

Por último, Kicillof llamó a gobernar la provincia "con todos los sectores" y "que trabaje para todos". "Vamos a multiplicar para poner en marcha la provincia de Buenos Aires. Es con todos, con los que nos votaron y los que no nos vataron. Eso es lo que hemos aprendido", concluyó el economista.