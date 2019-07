Por Ramiro Pablo Gómez

El candidato a Gobernador por el Frente de Todos participó del programa “Polémica en el bar” en AmericaTV el jueves 18 de julio. La entrevista tuvo una inesperada repercusión mediática durante todo el fin de semana por una pregunta de la modelo Virginia Gallardo. Ante la viralización de aquel momento, la protagonista, contradijo a los medios sobre lo que sucedio.

La pregunta que inició la polémica:

¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?", preguntó Gallardo.

A lo que el exministro de Economía kirchnerista le respondió: "Es que no es".

"Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", sugirió la panelista, que recibió aplausos en el estudio.

Las repercusiones, los medios y la palabra de los protagonistas:

Luego del programa la mayoría de los medios tomaron ese extracto del programa y titularon que Kicillof “no pudo responder”, “lo incomodó” “lo dejó sin palabras”. La modelo fue invitada al programa de Mirtha Legrand para hablar del mismo episodio. Contó que el dia posterior “me levante y terminé hablando con Lanata, Majul, Jonathan Viale, Clarín”.

Las respuestas de la vedette contradicen a los medios que publicaron la noticia pero estas declaraciones no tuvieron la exposición ni la explosión mediática que sí tuvo la pregunta original. En ese sentido, la modelo hizo un análisis sobre aquella repercusión inesperada y la vinculó a los prejuicios por ser mujer y “voluptuosa”, a la grieta y las elecciones

"No lo noté llamativo, ni tampoco la reacción de él. Lo que generó la pregunta y la situación es que nosotros hacemos actualidad y humor. Es muy difícil plantear un tema serio acá y eso en defensa de él, porque yo no lo sentí incómodo, ni que no me quiso responder", afirmó la modelo en su descargo en el programa “Polemica en el bar”.

"Creo que tuvo tanta repercusión primero porque la pregunta la hice yo, si la hubiera hecho cualquiera de mis compañeros esto pasaba como si nada. Segundo, con la grieta que hay esto fue utilizado", afirmó Gallardo. "Los prejuicios que sabemos todos que existen de la rubia voluptuosa que piensa o le hizo una pregunta y encima es mujer” cuestionó la modelo.

"Para mí tuvo que ver también con el momento político que estamos viviendo de cara a las PASO y por supuesto un año electoral", agregó en el programa de Mirtha Legrand.

Por otra parte el candidato a Gobernador se refirió al tema en su twitter: