Desde 2023, la International Table Tennis Federation intensificó el uso de sistemas electrónicos y cámaras de alta velocidad para controlar la legalidad del saque en torneos World Table Tennis. En pruebas del circuito WTT, como el Grand Smash de Singapur, se utilizaron cámaras de 240 y hasta 1000 fotogramas por segundo para verificar si la pelota se lanzaba los 16 centímetros reglamentarios. La norma existe desde 2002, pero ahora la tecnología reduce el margen interpretativo casi a cero. Eso ha obligado a los líderes del ranking a ajustar un gesto técnico repetido miles de veces.

Jugadores como Fan Zhendong y Ma Long han tenido que modificar ángulos de muñeca y altura de lanzamiento para evitar advertencias. En el WTT Champions 2023 se registraron más de 12 advertencias por servicio ilegal en 4 días de competición. Un saque dudoso ya no depende solo del ojo del árbitro, sino de revisión en tiempo real. Y cuando un punto se decide a 11 tantos por set, una sola sanción puede inclinar un partido.

Cómo afecta esto al estilo de los número uno

El saque en tenis de mesa puede generar entre 2 y 3 puntos directos por set en la élite, una diferencia crucial en partidos al mejor de 7 sets. Con la vigilancia electrónica, los jugadores han reducido efectos ocultos y aumentado la visibilidad del lanzamiento para evitar sanciones. En 2022, el promedio de puntos ganados directamente tras servicio en el top 10 era cercano al 28%, mientras en 2024 cayó al 23% en torneos con control reforzado. Ese 5% menos obliga a replantear el juego de tercera bola.

Los cambios más visibles han sido:

Uso de cámaras a 240-1000 fps en torneos WTT.

Mínimo reglamentario de 16 cm en el lanzamiento.

12 advertencias por saque ilegal en un solo evento.

Reducción del 28% al 23% en puntos directos tras servicio.

Sets a 11 puntos donde 1 advertencia pesa más del 9%.

El tenis de mesa moderno se construye sobre detalles microscópicos y precisión milimétrica. Un saque que antes rozaba el límite ahora queda registrado cuadro a cuadro. Eso reduce margen creativo, pero aumenta transparencia competitiva. Y cuando el ranking mundial se define por 200 o 300 puntos ITTF de diferencia, cada ajuste técnico cuenta.

