"Hoy después de tanto tiempo sin poder soltar una relación tan tóxica, de destrato y de violencia psicológica, de sentirme como un trapo y tanta denigración, necesito liberarme de tanto mal", inicia el posteo de la joven Ludmila Isabella.

"Al principio era todo divino pero con el transcurso del tiempo empezás a descubrir cosas, como falta de respeto y tener que escuchar decir: 'vos lo inventás para tener excusas para dejarme', 'vos estás en otra', 'estás enferma, estás loca'. Hechos similares cada dos días aproximadamente", agregó la mujer.

"Suponía que me engañaba, pero al final con su mecanismo manipulador se salía con la suya, terminaba cediendo y creyendo que la equivocada era yo; lo mal que la pasé estando embarazada es lo que más me cuesta sanar, nunca pensé verme en esta situación horrible, tan vulnerable, tan sola", continuó.

Además, contó: "No quería que estudie, al principio tampoco que trabaje, hasta que un día me busqué un trabajo en Banfield y tampoco me dejaba porque, ¿qué iba a decir la gente? Pero no podía gastar en nada que fuera para mí".

"Fue una persona muy violenta conmigo, desde todas las miradas, está acostumbrado a que nadie le diga que no. Son machistas al extremo, la mujer tiene que estar en la casa, no puede salir. En cambio, él volvía a las 8.30 de la mañana, me apagaba el celular desde las 6.30 en adelante", completó.