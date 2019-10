Si bien Sergio Massa y Tomás Massot son allegados desde hace años, la foto del almuerzo secreto en Estados Unidos, en el marco de la campaña electoral y un posible cambio de gobierno, no cayó del todo bien.

El candidato a Diputado del Frente de Todos viajó a Nueva York para reunirse con inversores y empresarios, mientras que el ex Presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja se encuentra allí realizando un máster.

Desde el macrismo cargaron contra Massot, a quienes tildaron de traidor, y recordaron la escena en la que Elisa Carrió lo insultó desatando un escándalo. En ese entonces, la legisladora había acusado a Massot de haber operado contra el candidato a la Gobernación de Córdoba bendecido por la Rosada Mario Negri.

Del otro lado de la grieta, al sector más duro del kirchnerismo, quienes ni siquiera le tienen confianza a Massa, les cayó como un baldazo de agua fría. Es que Massot ha sido uno de los principales detractores de la ex Presidenta Cristina Fernández.

Meses atrás, tras declaraciones del tigrense acerca de convocar opositores, su aliada Cecilia Moreau salió a cruzarlo: "Nada me une con Massot", le dijo. "No somos todo lo mismo, no siento que nada me una a Massot, la gente nos dio un voto de confianza entre otras cosas por qué quiere que la dirigencia política le devuelva a la Argentina previsibilidad y coherencia", dijo en aquel entonces la legisladora, y ahora sus palabras cobran más fuerza.