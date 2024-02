El rock es uno de los géneros musicales más escuchados del mundo. Aunque es más joven que muchos otros géneros, pues data de principios de 1950, su influencia en la sociedad es evidente debido a su popularización. Nació como algo más que una modalidad artística. Siempre ha sido asociado a la rebelión contra las normas sociales y políticas establecidas. Eso se ha visto reflejado en sus letras desacomplejadas.

Siempre se ha comentado que las mejores baladas románticas han sido creadas por bandas rockeras, incluso de heavy metal. Queda demostrado que a pesar de contar con instrumentos tan poderosos acústicamente como la guitarra eléctrica, el bajo o la batería; las canciones pueden romper el marco mental que genera esta estética de chicos malos vestidos de negro que antes se les achacaba.

Como se ha comentado anteriormente, este estilo musical ha influido mucho en la sociedad de diferentes maneras. Ejemplo de ello ha sido cómo ha dotado de poder y visibilidad a subculturas urbanas o cómo ha abanderado las luchas de ámbito social como contra el imperialismo o la preservación del medio ambiente. En el apartado del entretenimiento, su papel también ha sido muy importante, incluso en los videojuegos, algo que muchos desconocen.

La influencia en los videojuegos

Si hay una relación entre la música y los videojuegos , esta pasa por la famosa saga Guitar Hero, nacida en 2005 y con una clara influencia de la música rock. Los jugadores, con una guitarra como accesorio periférico, deben acertar las notas de las canciones que salen en la pantalla y hacerla sonar lo más parecido posible a la original. En poco más de 15 años, se han expandido a multitud de consolas y han salido extensiones como Guitar Hero Encore: Rocks the 80s, Metallica o Aerosmith.

Foto: Pexels

A mediados de 2008, este popular título dio el salto a las consolas portátiles y, posteriormente, a los smartphones. Aunque ya no existe como tal en las tiendas de aplicaciones, ha influido en numerosos títulos actuales que mantienen la esencia como la aplicación Rock Hero o el juego para computadoras Clone Hero , que acumulan millones de descargas y ambos se presentan de manera gratuita.

La influencia de la música rock es tal que incluso ha llegado al mundo de los juegos de casino. Por ello, la variedad de diseños y temáticas de las llamadas tragamonedas o slots incluye en plataformas como PokerStars Casino opciones inspiradas en el género musical en general e incluso en algunas figuras míticas, como Alice Cooper o el grupo estadounidense Kiss.

Sin salir de la parte estética, el grupo de Gene Simmons también tiene su propio juego : Kiss Psycho Circus: The Nightmare Child de 2000, el cual apareció para computadoras y la Sega Dreamcast. Era un simple juego de disparos, con los músicos como superhéroes que debían defenderse de otros músicos con sus guitarras eléctricas. Una buena manera de conectar la música con el mundo de las consolas.

Mucho más metalero es el juego de 2009, Brütal Legend, que salió para consolas como PlayStation 3 o Xbox 360. Es considerado como el juego “heavy” por excelencia, en el que aparecen figuras de este género como Rob Halford u Ozzy Osbourne. Tiene un gran componente de humor, en el que los protagonistas podían desencadenar terremotos y vencer a los rivales con un simple solo de guitarra. Ahora es pieza de coleccionista.

El cine y el rock, siempre de la mano

El éxito y la consolidación del rock ha sido tal que muchas de sus canciones han sido banda sonora de muchas de las películas que siempre se recordarán. Una de las pioneras en la incorporación de estas canciones fue Easy Rider, en español traducida como Busco mi destino (1969), con música como “The Pusher”, “Born To be Wild” o “I Wasn’t Born To Follow”. También son de obligada mención las bandas sonoras de Pulp Fiction (1994) o Trainspotting (1996), dos referentes de los años 90.

Foto: Pexels

Aparte de ser la música de varias producciones, este género ha sido inspiración e hilo conductor de historias que han llegado a la gran pantalla en forma de películas y documentales. Entre los centenares de ejemplares que se pueden encontrar, está School of Rock (2003), una comedia musical de un rockero frustrado que se convierte en profesor, o The Runaways (2010), que relata la historia de la banda femenina de los años 70 que lleva el mismo nombre.