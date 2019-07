Sonia Pellizzari se desempeñaba como inspectora de control ciudadano de la capital bonaerense. La mujer de 28 años es modelo en shows eróticos que se emiten por privado a través Internet. En el pasado mes de mayo denunció que la echaron del Municipio que conduce el Intendente Julio Garro por la filtración de una de esas filmaciones realizadas desde su domicilio.

Pellizzari estaba contratada para cubrir los francos en fines de semana. Debía asistir de viernes a domingos a un despacho que está en 20 y 50, del centro de la capital provincial, hasta donde llegan las actas por infracciones de tránsito, venta ilegal de bebidas o falta de habilitación de locales nocturnos. "Un trabajo aburrido y rutinario", reconoce ahora.

Desde que la echaron de la ficina municipal donde hacía formularios por infracciones de tránsito, Sonia logró un despegue imprevisto. Se transformó en una novel estrella en el mundo del espectáculo erótico que se divulga por Internet. La joven trabaja desde los 18 años y está a cuatro materias de conseguir el título de licenciada en Ciencias de la Educación en la UNLP.

"En esos meses creció mucho mi actividad en redes, pero también me cerraron cuentas por denuncias de contenido inapropiado. Tenía una de 50 mil seguidores que me dieron de baja. Después conseguí otros 25 mil y de nuevo me la bloqueó Instagram. Ahora me manejo por Twitter, Snapchat y tengo mi propia página de internet: www.sweetmiacam.com", contó.

La joven aseguró que la cesantía del contrato con la Municipalidad le "cambió la vida". "Manejo mis horarios. Me llamaron varios productores. Incluso tuve una propuesta de TV pero después quedó en nada. Resultó algo paradójico. Me convocaron por mi exposición y mis videos, pero por eso mismo decidieron dejarlo en suspenso”, se lamenta.

De todas maneras, esas oscilaciones no le quitan el sueño. "Prefiero quedarme en casa. Gano más plata, estoy tranquila. Gratis no voy a ningún lado", explicó la joven modelo en declaraciones al diario Clarín. Sonia además reconoció que su situación financiera mejoró con la explosión mediática. Ahora admite que es una "referente entre las modelos web".

Ahora Sonia ya vislumbra sus próximos pasos. "En diciembre o febrero, quiero estar recibida". Sabe también que su carrera puede ser efímera. “En algún momento tendré que dejar las cámaras y un título puede habilitar una buena alternativa laboral. Igual, quiero seguir con esto. Ojalá lo pueda hacer mucho tiempo porque lo disfruto", concluyó.