Bajo la premisa “la Información es un Derecho”, la justicia del municipio de Dolores determinó una medida cautelar que obliga a Juan Pablo de Jesús, el intendente de La Costa, que conceda las claves de acceso a la información pública (R.A.F.A.M.) y a la documentación que sea necesaria para llevar un control de las cuentas públicas de la comuna. La iniciativa parte del espacio A Toda Costa.

“Se trata de un pedido que venimos haciendo los concejales hace varios años. No tenemos acceso a la información pública, al asumir en diciembre de 2017 empecé con los reclamos del RAFAM para poder tratar el presupuesto, rendiciones y nunca tuve una respuesta positiva. Al contrario, siempre fueron evasivas”, señaló Evangelina Cordone, edil del espacio alineada a Cambiemos a Lanoticia1.com.

Además, precisó que al ser “mayoría” en el Concejo Deliberante, el Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana “responden al intendente (Juan Pablo de Jesús)”. “A ellos le bajan el presupuesto, levantan la mano y ya está, al igual que con la rendición de cuentas de años anteriores más el exceso de gastos y lo aprueban”, detalló.

La edil aseguró que el pedido de la clave RAFAM a la administración de De Jesús comenzó en febrero para el tratamiento de la rendición de cuentas de 2018. “El 31 de marzo baja esa rendición más el exceso de gastos, el cual era dilatado por la presidenta de la Comisión de Hacienda de la que soy parte, por distintas cuestiones hasta venirse encima la fecha de presentación ante en el Tribunal de Cuentas, el 31 de mayo”, detalló.

Y agregó: “El 15 de este mes me dirigí hasta Dolores para medir una medida cautelar a efectos de que no se pueda tratar la rendición cuentas sin antes poder haber tomado vista de la documentación que la avala”.

Cordone consideró que “la clave RAFAM es importantísima para saber los proveedores que hay, la cantidad de empleados, los prestadores de servicio y toda la documentación más la clave”.

“El acceso a la información pública es un derecho. La medida salió el viernes y hoy me notificaron desde el Concejo Deliberante que bajaban la rendición que no se podía tratar, cuando ese mismo lunes que no estuve, hubo comisión de Hacienda y se trató en la Comisión mayoritaria. Se cumplió con la medida cautelar, donde también me comunicaron que yo también iba a tener la clave RAFAM”, sintetizó.