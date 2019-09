La Justicia ordenó que @Tori_Coria a que pague más de 100.000 pesos por haber sido la creadora de un "hilo" en la Red Social Twitter que generó una catarata de falsas denuncias contra jóvenes mendocinos a los que se los catalogó como abusadores sexuales.

Si bien la joven de 19 años, estudiante de Derecho, borró la publicación una vez estallado el escándalo judicial, la Cámara de Apelaciones Civil de Mendoza determinó que los honorarios de las abogadas intervinientes deben correr por cuenta de la demandada, María Victoria Coria.

El episodio tuvo lugar a finales del año pasado, cuando tras la explosiva denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés se generaron en las redes múltiples réplicas de todo tipo, donde mujeres se animaron a denunciar casos de acoso y abuso.

En ese marco, Coria, por su parte, abrió un canal en Twitter para que la gente “escrachara” a supuestos agresores sexuales, con nombres, apellidos y fotografías.

Cinco jóvenes la denunciaron y ahora Coria debe pagar los honorarios de todos los abogados intervinientes, fijados en la sentencia en más de 100.000 pesos.

Una de las tantas personas que fueron escrachadas en el famoso "hilo" de Coria fue Facundo, a quien la tuitera le reconoció que lo habían "escrachado por error". El joven publicó el audio tratando de limpiar su imagen.

@Tori_Coria espero que no vuelva a pasar y antes de acusar fíjense lo que publican o hablan no todos somos iguales si gracias por la disculpa tori pero yo quedé manchado y cuando quise hablar con la mejor no escucharon en su momento mi familia amargada yo amargado todo el día tb pic.twitter.com/UIulwdhVjx

