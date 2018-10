Luego de la conmoción por el crimen de Sheila Ayala, la menor de 10 años que apareció muerta en San Miguel, la mamá de la pequeña salió a hablar ante los medios y apuntó contra los tíos de la criatura, Leonela Ayala y Fabián González Rojas, quienes se encuentran detenidos.

"Sheila iba siempre a la casa de la tía. Siempre iba a jugar con los primitos. Pero nunca pensé que la tía iba hacer eso", comentó Yanina, la mamá de la chiquita fallecida. "Ella no se puede desligar del crimen porque estoy segura también estuvo", señaló ante los micrófonos de los periodistas.

En referencia a la aparición del cuerpo de Sheila en un predio donde viven los tíos de la pequeña, Yanina recordó: "Yo siemrpe estuve en el portón del predio y estaba segura que mi hija de ahí no había salido". "Pero nadie me hacía caso, la Policía no me creyó", remarcó la mujer.

En referencia al principal sospechoso, Fabián González Rojas, Yanina subrayó: "Yo siempre le tuve desconfianza al tío de Sheila. Yo nunca tuve contacto con él, odio a la gente paraguaya". Además, también apuntó a la actual pareja del papá de Sheila: "Quiero que la busquen porque estoy segura que tiene algo que ver".

Por último, la mujer se quebró al recordar a su pequeña, quien se supo que fue estrangulada antes de morir. "Yo todavía tengo un dolor muy grande por dentro. Me levanto todas las mañanas temprano esperando noticias, pensando que me van a llamar para decirme que Sheila está viva", concluyó.