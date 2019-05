La "Negra", para los conocidos y amigos, Andrea Paredes es chofer e instructora de manejo oriunda de Arrecifes y tuvo la responsabilidad de llevar al presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la inauguración del Paseo del Bajo en Buenos Aires.

"Acompañaba a mi papá en el camión desde muy chica. Arranqué cebando mate como todo chico", cuenta Paredes, que era chofer de camiones hasta hace dos años y llevaba cargas para la empresa Transtonic. Dejó ese puesto y a partir de ese momento trabaja como instructora de manejo para Volvo.

De joven, en un momento, dejó el colegio para estar con su padre. Pero cuando él se enfermó, tomó la decisión de agarrar el puesto. Siguió, mientras tanto, el secundario durante la noche aunque no lo terminó.

Esta mañana fue una de las protagonistas de la apertura del nuevo corredor, exclusivo para camiones y buses.

Manejó un camión Volvo que llevaba dos remolques con bobinas de acero de la empresa sampedrina TAP, que ya había participado de otra demostración de maniobras con camiones tipo bitrenes y trabaja para Siderar Ternium. Los bitrenes son formaciones encabezadas por un camión con dos remolques que articulan entre sí a través de un sistema conocido como "quinta rueda" y pueden circular en rutas desde 2018.

El martes de la semana pasada llamaron a la empresa para saber si podían disponer de esta carga de bobinas para hacer la prueba. Solicitaron la autorización a Ternium y el sábado lo prepararon.

"Fue un momento de mucha responsabilidad porque no se sabe qué te van a preguntar", dijo Paredes en diálogo con La 990. "La charla fue bastante amena", sostuvo y, como es simpatizante de Boca, eso le sirvió para sacarse los nervios del momento. "Rompimos el hielo hablando del partido de ayer", relató en referencia al encuentro de Boca y Argentinos donde el primero clasificó a la final de la Copa de la Superliga

La "Negra", que ahora vive en Pilar por su trabajo, se mostraba insegura sobre la posibilidad de ser instructora. "Estuve cinco meses diciéndoles que no porque no me veía parada delante de un montón de choferes, pensando si yo podía darle clases", confesó.