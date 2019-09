La historia emotiva, el dinero y el rating: ¿Qué pasó en televisión?

El piloto bonaerense Mauro Giallombardo, que en 2017 protagonizó un choque que casi le cuesta la vida y que además dejó a su pareja de aquel entonces con daño neurológico severo, se presentó este lunes en un programa de televisión junto a Valentina, la mujer a quien conoció en el Hospital Fleni durante su recuperación y le pidió matrimonio en vivo.

En la mañana del 13 de agosto de 2017, en la ruta Nacional 40 a la altura de Villa la Angostura, el piloto de turismo carretera chocó de frente contra un micro de la firma Vía Bariloche. En el interior de su auto viajaban su novia de entonces, Ailén Ogen, quien luego de ser sometida a varias intervenciones quedó con un daño neurológico severo por lo que su familia le inició juicio al conductor.

El piloto, por su parte, había quedado en coma inducido tras ser operado por un traumatismo de cráneo y una fractura de cadera, pero de a poco logró recuperarse. Y, este lunes, se presentó en el programa "¿Quién quiere ser millonario?", que conduce Santiago del Moro por Telefe, donde contó su experiencia y le propuso matrimonio en vivo a Valentina Veronese, su actual pareja.

El ex campeón nacional de TC 2012 recordó el hecho trágico que le marcó la vida. "Yendo a esquiar choqué contra un colectivo de frente y por eso tuve traumatismo de cráneo y ahora me estoy recuperando", relató Mauro, quien contó que conoció a su nueva novia en el Sanatorio Fleni. "Ella lo acompañaba al padre, que también tuvo un accidente", explicó.

"Cuando empezamos a salir, ella me llevaba a pasear en silla de ruedas. ¡Es muy linda la historia!", resaltó el piloto de Quilmes, mientras que valentina agregó: "Lo que nos pasó es un milagro, realmente. Que Mauro esté de esta forma, encarando la vida, buscando rehabilitarse, teniendo proyectos propios, es un milagro. Estoy agradecida a Dios por la voluntad que tiene de recuperarse".

Pero la frutilla del postre al momento emotivo que tanto buscaron los productores llegó cuando Giallombardo le pidió matrimonio a su novia: "Quiero decirte algo que siempre me costó mucho, que no me animé un montón de veces. Quiero que te cases conmigo. Te amo". Y ella le respondió que sí. Por si faltaba algo para que todo fuera perfecto, Mauro se despidió del programa con 180 mil pesos.

La lucha de su exnovia y la desesperación de su familia

Lo cierto es que más allá de la historia de superación y emoción que intentaron mostrar en el programa, otro suceso mucho más oscuro quedó tapado tras la emisión del programa. Ailén Ogen, la mujer que viajaba con Giallombardo al momento del accidente y que era su novia de aquel entonces, quedó con graves secuelas tras el choque y su familia le inició juicio al piloto.

Sin la repercusión pública que tuvo Mauro, por ser una persona conocida en un ambiente que se movió para ayudarlo, el camino de Ailén fue más complicado. Al momento del accidente, su mamá Myriam Acevedo, estaba sin trabajo y los altos costos de la internación sumado a la falta de ayuda económica del piloto retrasaron el traslado desde Neuquén a Buenos Aires para que pudiera rehabilitarse.

La mamá de Ailén inició una colecta solidaria, con difusión en las redes sociales, que le permitió continuar. Finalmente, tras mover cielo y tierra por su hija, recibió respuesta de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que le facilitó el ingreso al IREP, un instituto de rehabilitación que se encuentra en Belgrano y que pertenece al Estado.

Después de operaciones, un catéter endocraneal y traqueotomías, la joven de 24 años se recupera gracias a la lucha incansable de su mamá. "Era una chica que tenía una vida normal, salía con sus amigas, estudiaba psicopedagogía", recordó la mujer. "La vara que nos ponemos hoy es volver a ese tipo de vida”, dice Myrian, que ahora cuenta con trabajo para poder ayudar a su hija.

Los allegados de la joven explotaron en las redes sociales

"Los que no saben la historia real es que la novia de ese momento que iba con él cuando sufrió por su vida fue abandonada por él. Dejó a la chica sin recursos económicos y sin brindarle siquiera su apoyo moral. Todavía la mamá de Ailén está pidiendo ayuda para su hija y con un juicio de años que este corredor desentiende", contó una allegada a la familia que explotó de ira en las redes.

"Es increíble que a Giallombardo le den cámara para esto cuando es una mala persona. Él logró vivir, sí. Pero su exnovia lo logró con ayuda económica de los allegados porque a ella no le alcanzaba la plata para costear una rehabilitación. Fue toda una odisea la que tuvo que hacer su madre para que Ailén salga adelante. ¿Y este tipo es la noticia?, lamentó la mujer a través de Facebook.

Otro escándalo afectó a otra chica de 21 años

Este no fue el único hecho escandoloso que protagonizó el corredor quilmeño en los últimos años. Cabe recordar que en septiembre de 2016, Mauro Giallombardo y Juan Bautista De Benedictis se grabaron teniendo sexo con una promotora. La familia de Mercedes, la joven entrerriana que apareció en las filmaciones junto a los pilotos estuvo "shockeada" tras la filtración y viralización del video.

Luego del episodio, la madre de Mercedes contó que la joven "tuvo que ser asistida por una psicóloga" y encaró una demanda porque, según ella, hubo "violencia de género". En tanto, Oscar, el padre de la joven había dicho por aquel entonces que Giallombardo destruyó a su familia: "Mi hija está destruida, todo el mundo vio el video. Le hicieron un daño enorme a mi familia. Destruyó a una chica de 21 años, eso no tiene perdón".