Cansada de que su vecino ponga la música exageradamente elevada a diario, una mujer llamada Gisella aprovechó que lo vio en la terraza y e pidió por favor que baje el volumen del parlante. Sin embargo, ante el pedido, el hombre decidió bailar en modo de burla, se bajó los pantalones y le mostró su trasero al descubierto. El desagradable momento fue grabado por la mujer y presenciado por su hija de apenas 8 años.

El video muestra cómo el hombre baila y muestra su trasero mientras se escucha a la mujer que graba gritando: "Sofi, no mires. Andá para adentro". Luego del episodio, la mujer denunció el hecho en redes sociales. "Por favor difundan. Es mi vecino, se llama Mariano de la calle 36 entre 29 y 30 La Plata. Estamos cansados, todos los dias pone música a todo volumen desde las 8 de la mañana hasta las 23 de la noche", contó Gisella.

"Pasa por la vereda y empieza a gritar y amenazar con que nos va a matar o prender fuego el auto. Pasa con su moto acelerando a la mañana y me despierta a mi hija de 8 años llorando. También tira las necesidades de sus perros arriba del auto. Ya estamos cansados. Ya hicimos la denuncia, vivo llamando al 911, vienen pero cuando los policias se van lo vuelve hacer. Ya no respeta nada. Ya no tiene límite", lamentó la mujer.