"Hace poco más de una hora se hicieron presentes cuatro personas de civil en la casa del compañero Walter Sueiro, quien integra nuestra lista en Frente de Todos, como candidato a Concejal suplente", explicó Arias este jueves por la madrugada a través de su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Esas personas dijeron a Walter que le secuestrarían el teléfono celular y que lo llevarían a él mismo a la Departamental. Frente a tamaña situación, se les pidió la identificación y orden judicial correspondiente y los presentes dijeron que eran empleados de la Fiscalía y que la orden judicial se la exhibirían en la DDI".

"La familia de Walter, atónita frente a dicha situación, y ante la posible existencia de un secuestro, se dirigió a la comisaría para formular la denuncia respectiva. Inmediatamente me comunico telefónicamente con el Fiscal de Turno Alvaro Garganta y le cuento lo sucedido. Me responde que es imposible, que la Fiscalía no realiza diligencias fuera del horario judicial y, frente a mi insistencia, reconoce que que posiblemente hayan sido policías de civil y que puede haber sido porque Walter envió un mensaje de WhatsApp a vendedores ambulantes, siendo agente de control urbano de la Municipalidad. Promete llamar a la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones de la Policía) para interiorizarse más", contiuó el ex magistrado.

En ese sentido, añadió: "Luego se comunica conmigo y me dice que Walter ya se encuentra en libertad, que están investigando un posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Walter a partir de ese mensaje telefónico. Le pregunto entonces cómo se enteraron del mensaje admite la posibilidad de una intervención telefónica a los manteros y vendedores ambulantes. Walter todavía se encuentra demorado en la DDI, con la asistencia de un letrado particular. Esto ocurre sólo dos días después de haber detenido a otro integrante de la lista y a otros compañeros por haber grabado el abusivo accionar de la policía contra los manteros".

"No tenemos duda alguna de que estamos frente a una persecución política contra los integrantes de nuestro espacio (tres detenciones absolutamente ilegales en tan sólo dos días, sin motivo alguno). El procesamiento de nuestros compañeros es una verdadera provocación a la que no responderemos sino de un modo pacífico, conforme a la vocación que siempre hemos demostrado. Evidentemente estamos ante la presencia de escuchas ilegales, puesto que la venta ambulante no es un delito, sino una contravención. Tan ilegal como la diligencia en la casa de Walter, llevada a cabo por policías de civil y sin orden judicial", sentenció Arias.

Por otro lado, denunció a la Municipalidad por quitar su cartelería de campaña.