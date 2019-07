El diputado nacional y candidato a gobernador de Consenso Federal, Eduardo Bali Bucca, es fanático de las maratones pero corre hoy desde atrás para romper la polarización que encarnan María Eugenia Vidal y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

"Cuando me tocó ser intendente, el control social es mucho más cercano. Cuando uno hace bien las cosas, te vuelven a elegir y si no a la casa", contó a LaNoticia1.com. Bucca, de 40 años, es médico y trabajó cinco años con esa profesión. Asumió a los 32 como intendente de Bolívar en 2011, tarea a la que se dedicó tiempo completo, y fue reelecto. En tanto que en 2017 fue el único diputado nacional electo por Cumplir, el frente que llevó a Florencio Randazzo como cabeza de lista al Senado.

"Muchas veces el problema de la política en una provincia tan extensa como Buenos Aires es que el vecino está muy lejos de quienes toman las decisiones", grafica desde su experiencia en Bolívar.

Entre otras definiciones alerta que la "polarización es el fracaso de la política" y que la misma "es negocio de Vidal y Kicillof y no de la sociedad" porque "hablan de temas y agravios que solamente les sirve para concentrar la atención pasional, no racional, de los vecinos bonaerenses".

El diputado y candidato de la tercera vía que sobrevivió a la extinción de "Alternativa Federal", estuvo en Chascomús, Lezama y Exaltación de la Cruz este fin de semana. Antes recorrió una docena de municipios, como Mar del Plata, Olavarría, Miramar, Rivadavia, Trenque Lauquen, Junín, Chacabuco, General Villegas, Tres de Febrero, Bahía Blanca, Arrecifes y Pergamino. Bucca asegura que intentará recorrer los 135 distritos aunque no todos en la campaña.

"A los argentinos no les está llevando bien. No solo a los sectores débiles sino también los productivos. A Roberto Lavagna no todos los conocen, tenemos la psobidad de elegir a alguien que tomó decisiones en un momento muy difícil", señala al tiempo que remarca que "pasada la elección la situación de dificultad económica va a continuar."

Y agrega: "Hay un montón de argentinos y de bonaerenses que están definitivamente cansados del presente y pero no están buscando en el pasado".