Tal como adelantó este miércoles La Noticia 1, Romina Arias es una sargento de la Policía Bonaerense que tras promocionar sus fotos en redes sociales y recibir felicitaciones por su actuación en una obra de Carmen Barbieri fue separada de la fuerza. A pesar de que en las redes sociales se define como "Promotora y modelo publicitaria", la joven prestaba servicio en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata. Desde la Provincia indicaron que la joven fue desafectada cuando las autoridades tomaron "conocimiento por una publicación en la red social Facebook donde felicita a la Sargento" por su debut debut en la obra teatral que se presenta en el Teatro Corrientes de Mar del Plata.

De acuerdo a lo que precisaron a este medio, en la decisión adoptada indican que "se observaron fotos" y más adelante señalaron que "la acción fue constatada", evidentemente con capturas de pantalla e imágenes donde se la ve en su actividad artística en las que se exhibe en poses sensuales". Una vez que certificaron la existencia de esas fotos reiteraron que la funcionaria policial ya había sido advertida a principios del mes de diciembre cuando se le comunicó que no había aval para su pariticipación en ese rol de exposición". La causa fue elevada al Departamento de Asuntos Internos desde donde se decidió "la inmediata desafectación del servicio ante el incumplimiento".

Si bien las autoridades de la Comisaría Cuarta donde la mujer prestaba servicio no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y se sorprendieron cuando la joven fue removida de su cargo, allegados a Romina resaltaron a este portal que las imágenes que trascendieron de ella, "no manchan ni deterioran el decoro de la Policía Bonaerense". "Ojalá habría más policías como ella. Llegaba a trabajar a las 7.45, siempre un rato antes de su horario de entrada. Además no faltaba nunca", revelaron fuentes cercanas a la Comisaría a La Noticia 1.

De hecho, vecinos con llegada a esa dependencia de la ciudad balnearia aseguraron que Arias "fue de las que más ladrones atrapó en el 2017". "Un día se encontraba sola y convenció a dos delincuentes de que debían denunciar a la víctima en la Comisaría. Fue así como, ella solita, se los trajo caminando y los encerró en la celda", revelaron a este medio compañeros que la conocían y trabajaban con ella. Consultados por este portal, varias personas coincidieron en que la mujer era "muy responsable" y "dedicada" en la tarea que realizaba para la comunidad.

La marplatense, que ingresó a la obra de Carmen Barbieri ganando un concurso, es profesora y campeona de Full Contact en la Federación Argentina de Kick-Boxing. Incluso en el 2014 participó del 8º Wako Campeonato Panamericano de Kick Boxing, en Corrientes. También es mamá de tres hijos, Brenda, Sheila y Aaron. En una nota que había brindado en junio pasado a un medio local de Mar del Plata, reveló por qué había decidido sumarse a la Policía Bonaerense. "Fue por vocación. Desde mi lugar puedo ayudar mucho en un procedimiento de alto o bajo riesgo o cosas súper sencillas como prestar el teléfono, ayudar a alguien en la calle, no soy más rica ni más pobre por eso", había dicho.