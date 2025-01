A pesar de que algunos trascendidos indican que podría postergarse la esperada mesa de negociaciones entre el oficialismo provincial y sectores de la oposición en torno al debate por el Presupuesto 2025 y el paquete de leyes fiscales, el propio presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, confirmó que se llevará a cabo tal como estaba previsto.

“El martes 7 a las 15.00 comenzaremos con la primera ronda con el interbloque del PRO, los radicales y la Coalición Cívica. Luego seguiremos con otros bloques, si es posible el mismo día o al siguiente, e iremos abordando e incorporando los distintos temas en discusión sobre los que no nos pusimos de acuerdo”, aseguró el legislador massista en una entrevista a Página 12 publicada el pasado jueves y que él mismo reposteó en sus redes sociales.

Y volvió a reafirmar el compromiso el viernes en una entrevista brindada a Futurock cuando el conductor le consultó por el inicio de las negociaciones para la que faltaban algunos días: “Sí, no tantos días. En realidad comenzamos el martes 7, a las 15.00 la primera reunión”, respondió y detalló: “Y ahí veremos la dinámica de cómo se van dando las distintas reuniones y qué nivel de avance tenemos”.

En tanto que desde UCR + Cambio Federal, durante la tarde de este lunes, el presidente del bloque, Diego Garciarena, confirmó su presencia para este martes: “Tal como nos comprometimos, mañana estaremos en La Plata para iniciar el diálogo imprescindible con el Ejecutivo”.

“Para intentar que el gobernador cuente con las herramientas que necesita y podamos, desde la oposición, garantizar la autarquía de IOMA para que vuelva a prestar los servicios que requieran sus afiliados, evitar un nuevo impuestazo que afecte a la producción, al trabajo y al bolsillo de los bonaerenses y terminar con las discrecionalidades y facultades delegadas”, sentenció.

“Lo dijimos mil veces y lo reiteramos: la política, el diálogo y el intercambio de ideas son el único camino para lograr una síntesis que permita construir el camino de una ley”, concluyó el diputado provincial por la Quinta Sección.

Las diferencias numéricas que complican la aprobación

“Sobre un total de 92 diputados, 37 conformamos el bloque de Unión por la Patria. Entonces, para obtener la mayoría simple, esos 47 diputados, que son los que se necesitan para Presupuesto y Ley Fiscal, teníamos el apoyo y la colaboración de los bloques necesarios”, explicó Guerrrera.

Y detalló: “Como por ejemplo, Unión Renovación y FE y Acuerdo Cívico, que está conformado por una parte de la UCR y el GEN, donde con el apoyo también de una parte del interbloque, ni siquiera era necesaria la totalidad, del PRO con sus tres legisladores, de la UCR+Cambio Federal con sus ocho legisladores, la Coalición Cívica con sus tres, lograbamos el número para Presupuesto y Ley Impositiva”.

“No logramos el acuerdo para los dos tercios, para los 61 diputados que se necesitan para avanzar sobre la autorización del endeudamiento”, aclaró al tiempo que analizó: “Entonces no solamente es una cuestión política, sino que también es numérica”.

Y en esa línea subrayó: “El tema está en que el pedido del gobernador es, no me sirve la herramienta de un presupuesto con una ley fiscal que si no tiene el endeudamiento me distorsiona el propio presupuesto que yo estoy planteando”.

El debate por el Endeudamiento

Guerrera explicó que el desacuerdo surgió porque la oposición proponía que el porcentaje de endeudamiento de la provincia fuera del 16.4%, que es la parte que se coparticipa a los municipios de la recaudación. “El gobernador y el ministro de Economía plantearon que no podían afectar ese porcentaje al endeudamiento porque si no les iba a faltar dinero para poder pagar los compromisos de la deuda”, explicó Guerrera.