Los gremios docentes vuelven a la discusión paritaria este viernes con la gestión provincial, a partir de las 15.00. La reunión estaba prevista para ayer, pero se postergó por “cuestiones de agenda”.

Ads

Sin embargo, la Provincia mantuvo este jueves una reunión con los estatales donde garantizó el pago de aguinaldos pero no brindó ningún aumento salarial.

En este marco, los docentes se preparan para recibir un trato similar, lo que podría desembocar en medidas de fuerza. Desde la Gobernación buscan dejar la paritaria abierta para no avanzar con un aumento este mes. Ningún sindicato está conforme con esta postura.

Ads

Ads