Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron este jueves, más de dos meses después del último encuentro que protagonizaron, con el objetivo de avanzar con la unidad opositora por la cual, sin embargo, ningún espacio quiere ceder demasiado protagonismo.

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En el cónclave se analizó la situación del país, que calificaron de “gravísima”, y coincidieron en la agenda parlamentaria.

Al menos tres vertientes internas de Fuerza Patria aspiran a erigir al candidato que se mida con Javier Milei en 2027. Estos encuentros funcionan como primer acercamiento, pero también como demostración de fuerza de cada una.

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Mantener las elecciones Primarias, que el Presidente quiere eliminar, es fundamental para este sector en caso de no lograr lista única.

En la reunión estuvieron, además de Kicillof, Massa y Kirchner; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora, que es el jefe político del oficialismo de Santiago del Estero; el referente de los federales, Juan Manuel Olmos y los gobernadores de la coalición Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

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