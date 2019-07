¿Quién no escuchó por estos días: 'Fulano está enfermo', 'Mengano también', 'Están todos igual'? La llegada del invierno golpea fuerte a los bonaerenses con gripes, bronquitis y neumonías. El Ministerio de Salud bonaerense brilla por su ausencia, no existen campañas de prevención y a los principales medios de comunicación parece no interesarles el llamativo aumento de casos de Gripe A en la Provincia.

En las guardias hay demoras de hasta 4 horas porque el sistema está sobrepasado, sobre todo en el Conurbano. Hay faltante de barbijos de alta eficacia para casos de gripe H1N1 y en el mejor de los casos, hay dos para toda la guardia: Los médicos y enfermeros se los pasan al cambiar el turno. A todo esto se le suma una gran porción de pacientes que retrasan la atención, cuyos síntomas no ameritan una consulta por la guardia.

"Como todos los meses de julio, siempre hay mucha demanda en los hospitales. Lo que notamos este año es que los pacientes vienen en peores condiciones que en otras oportunidades. Entendemos que en esto influye mucho la llegada tardía a la consulta y las condiciones de vida que se han deteriorado", explicó a LaNoticia1.com el Dr. Fernando Corsiglia, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP).

Para Corsiglia "es notable el aumento de números de casos de enfermedades respiratorias", lo que generó una "altísima demanda" y "muchísimos problemas para brindar respuestas": "La principal dificultad para brindar respuestas es que tenemos menos personal del que necesitamos para cubrir nuestros puestos. Esto desemboca en muchas horas de demoras en la atención y médicos y enfermeros sobrepasados de trabajo".

De acuerdo a lo que detalló el profesional a este medio, todos los servicios, especialmente los de pediatría, "están saturados": "Em la mayoría de los hospitales hay camas adicionales, con pacientes respirados (con itubaciones traqueales) en salas comunes cuando deberían estar en terapias, que también están saturadas. Es un cuadro de saturación que se da en todos los inviernos pero que este año tiene características aún más angustiantes".

Corsiglia también alertó por el avance del influenzavirus H1N1: "Dentro de las cepas circulantes de gripe está el de la Gripe A. Esto ya se ha detectado en varias ciudades de la provincia, probablemente no con la misma virulencia que conocimos allá por 2009, cuando tuvo relación también la asociación otros gérmenes, virus y bacterias que la hicieron mucho más violenta. Pero sí es cierto que hoy tenemos muchos casos de Gripe A en la Provincia".

Por último, el vicepresidente de CICOP apuntó contra el gobierno de María Eugenia Vidal y su Ministro de Salud, Andrés Scarsi, por la falta de inversión en el área. Luego de un año sin negociaciones, recién en este mes de julio el Poder Ejecutivo se comunicó con CICOP por primera vez en 2019 para promover "el inicio de un diálogo" y avanzar en solciones sobre el conflicto salarial, las condiciones laborales y los problemas de infraestructura.

"La falta de personal, de insumos, de medicamentos y de aparatología tienen directa relación con decisiones políticas que viene tomando el Gobierno provincial. El presupuesto de 2019 es el más bajo de la historia sanitaria provincial. Las condiciones en el sistema de atención se desarrolla con grandísimas dificultades por la crisis de recursos humanos, sobre todo en áreas sensibles como pediatría y terapia intensiva", concluyó.

Crisis en la atención primaria de los municipios:

Desde CICOP aseguran que una de las principales causas de la saturación en las guardias se debe a las deficiencias en la atención de salitas y centros primarios que responden a las municipalidades: "El sistema de salud está cada vez más fragmentado y hay muchas dificultades en el funcionamiento del primer nivel de atención: Estos son los centros de atención primaria y los centros de salud a cargo de los municipios".

Según explicó Corsiglia, "la falta de respuesta en esos lugares sobrecarga la demanda hospitalaria". Ante la masiva demanda de estos lugares, muchos vecinos optan por volver a su casa o ir directamente a un hospital. "La falta de prevención y de asistencia inicial en el primer nivel provoca que los pacientes lleguen en peores condiciones al hospital porque pasan más días sin atención de los que debieran", indicó.

La falta de personal en los hospitales bonaerenses:

Desde CICOP advierten que la falta de personal en el sistema de salud bonaerense "tiene que ver con los muy bajos salarios que se pagan, con las muy malas condiciones en general y con la sobrecarga que recaen sobre los que trabajan, ya que muchos puestos no están cubiertos y terminan haciendo el trabajo de dos o tres profesionales a la vez": "Todo esto afecta la tarea de los médicos en el hospital y la atención a los pacientes".

Cómo actuar ante los síntomas de una gripe:

Ante las bajas temperaturas, los médicos recomiendan evitar la alta exposición al frío. También recomiendan condiciones de vivienda adecuada y una correcta alimentación: "Nunca está de más decirlo porque es lo principal". Ante la aparición de síntomas sugieren acudir al centro asistencial más próximo al domicilio y luego, a partir de una necesidad de mayor complejidad, asistir a un hospital.