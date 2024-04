La tiktoker que se ganó el apodo de Toretto por el posteo descubierto en sus redes en el que hacía gala de circular a alta velocidad en auto comparándose con el personaje de “Rápido y Furioso”, apeló la orden de detención en su contra y sus abogados hicieron hincapié en el estilo de vida sano que lleva la joven de 20 años.

Cabe recordar que Felicitas Alvite y mató a un motociclista en La Plata, por lo que la Jueza de Garantías Marcela Garmendia dio luz verde el pedido de detención hecho por el fiscal del caso, avaló el cambio de carátula a homicidio simple con dolo eventual y rechazó un pedido de eximición de prisión.

En ese marco, la defensa apeló el dictamen y ahora queda en manos de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de esa ciudad decidir sin convalidan la figura del homicidio con dolo eventual y dejan en pie la orden de detención o la atenúen por la de homicidio culposo.

En el escrito presentado por la defensa argumentaron que su clienta “no es una ‘corredora de picadas’, ni una ‘persona que usa su automóvil para matar’; más bien todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley”, según informa La Nación que accedió a la presentación judicial.

“Lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio, comparte el de su madre con sus cuatro hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre ‘picadas´”, sostuvieron los abogados Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri.

En las imágenes registradas por las cámaras de monitoreo urbano se observa que puede verse la secuencia en la cual Felicitas Alvite cruza el semáforo en rojo de 13 y 532 y atropella Walter Armand, el motociclista de 36 años, causándole la muerte.