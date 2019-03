Miguel Acevedo, presidente de la UIA, criticó las políticas del gobierno para combatir la inflación la cual consideró que "no ha sido muy correcta", y que ir contra ese flagelo "a golpe de tasas ha hecho una destrucción de la producción muy fuerte".

Acevedo, de Aceitera General Deheza, también rechazó que los saltos en el tipo de cambio beneficien a la industria. "Los saltos de variables como el tipo de cambio son terribles, no le hace bien salvo al que esté tomando posiciones especulativas. Es malo para los sueldos y para los empresarios", dijo y remarcó: "No hay ganancia (para la industria), puede ser ganancias financieras o especulativas, pero esto no le hace bien a nadie".

De todas maneras, el titular de la entidad empresario dijo que "este gobierno ya tiene cuatro años" y que "ha tenido problemas externos" pero subrayó que la salida a "esto no lo puede hacer un gobierno solo; hay que hacer acuerdos políticos con consenso" y convocó a que sea entre empresarios y sindicatos.

Sobre los actuales números de su sector dijo que no está vIendo "un repunte" y que "posiblemente a partir de este próximo trimestre hayamos tocado piso". "Las crisis recurrentes son tropezones que nos hacen volver para atrás", sostuvo en diálogo con el programa Toma y Daca de AM 750.

Por otro lado, tras conocerse los altos índices de pobreza e indigencia, Acevedo opinó que el primero de ellos "es un problema endémico de la sociedad" y que en el segundo "es donde hay hambre y es donde más tenemos que ir a buscar soluciones".

"Tenemos el diagnÓstico pero no cómo salir del tema. Nos estamos manejando mal como país. No podemos tener estos números", cuestionó.