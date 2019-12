La vicegobernadora, Verónica Magario, celebró que el 12 de diciembre a las 20:25 volvieran a prender la imagen de Evita en el edificio de Desarrollo Social de la Nación tras estar 4 años apagada.

“Ayer a las 20:25, Evita volvió a brillar después de 4 años. Su luz nos llena de fuerza para seguir trabajando por un país con justicia social. Felicitamos a las y los trabajadores del Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo nacional por esta histórica iniciativa”, expresó Magario.

Fue una decisión del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y del Ministro de Salud, Gines García junto al impulso de los empleados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de ambas carteras.

La imagen de Evita fue creada en el 2010 a través del escultor Alejandro Marmo por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner a la que denominó “Mujer del Bicentenario”. Los motivos de la creación fueron contados por la ex presidenta:

“Vi la imagen del 'Che' representada en el Ministerio en el que él trabajaba y allí me vino a la cabeza: ¿cómo es posible que una sociedad homenajee a un hombre que no es de su país, y nosotros no tengamos un homenaje a una mujer que significó el ingreso de las mujeres a la política argentina, la revolución social más importante de nuestro país?”, detalló Cristina Fernández al medio Perfil.

La gestión de Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri, apagó la estructura con la imagen de Evita durante su gestión entre 2015 y 2019.