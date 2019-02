El lamentable suceso tuvo lugar en un comercio ubicado en Avenida del Libertador, en el partido bonaerense de Moreno. El menor entró con una réplica de un arma de fuego. Al ver que sacó "la pistola", el comerciante tomó al niño y lo sacó a la calle.

“Abrí la puerta. Pensé que el nene me iba a pedir plata porque hay muchos chicos que están pasando necesidades. Me esperaba que me pida para comer o dinero", dijo Nicolás García, dueño del local: "Me preguntó si tenía plata en la caja o si tenía cosas de oro".

"El chiquito sacó el arma y me dijo: ‘quiero que me des todo, quedáte callado y dame todo'", relatí Nicolás, quien confesó: "Yo no sabía si era de verdad o de mentira el arma. Pegué tres gritos para no entrar en batalla con él y lo acompañé hasta la puerta"”, añadió.

Al sacarlo a la calle, el comerciante notó que lo esperaba un mayor, y para no tener problemas, dejó que se fuera y radicó una denuncia. Más tarde, la policía encontró al adulto y al menor, pero este último se dio a la fuga. Allí comprobaron que el arma era una réplica.