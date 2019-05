Otro lamentable caso de violencia de género se produjo en las últimas horas en la zona sur del Conurbano, donde un hombre tiró al piso y golpeó a una mujer pese a que tenía a su pequeña hija en brazos. De acuerdo al testimonio de los testigos, el salvaje episodio ocurrió este martes al mediodía en la esquina de las calles Domingo Purita y Héroes de Malvinas, en el municipio de Lanús.

El brutal ataque fue filmado por una vecina del barrio quien de inmediato dio aviso a la policía. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y ahora la justicia actuaría de oficio para dar con el agresor. Laura García, la mujer que publicó el video en Facebook, sostuvo que "ésto pasó en la esquina de mi casa" y señaló que "sinceramente, no sabía si publicarlo o no".

"Está la posibilidad de que quede en nada y la de que se haga viral... en éste último caso ¿qué hacemos? No sabemos cómo se llaman ni dónde viven, pero el agresor sí sabe que mi tía lo filmó (motivo eso cruza rápidamente la calle insultando. De no ser porque cerró la puerta, lo más probable era que ella también ligara algún golpe)", detalló la testigo que relató lo sucedido en las redes.

"Un video no es mucho; como ya dije no los conocemos, no podemos denunciarlos (a pesar de haber llamado al 911, cuyos patrulleros llegaron cuando ya no había nadie en la calle y no nos dieron un teléfono o mail dónde podríamos enviar el video. Y, seamos honestos, si ella no lo denuncia ésto va a quedar en la nada) pero si algo pasa... quizás sirva como testimonio", agregó la joven.