Lanús cayó ante Colón por 2 a 0 y el equipo “Sabalero” clasificó a octavos de final de la Copa Argentina. El partido fue disputado en Junín, donde los flamantes refuerzos le rindieron de manera positiva al entrenador sabalero Néstor “Pipo” Gorosito.



El equipo santafesino se impuso con tantos de Tomás Galván y del paraguayo Jorge Benítez. Lanús sufrió la expulsión de su zaguero Cristian Lema, pero además su centrodelantero Leandro Díaz debió haber recibido la tarjeta roja por pasar el partido peleándose con sus rivales.



Lanús terminó la última Liga Profesional en cuarto lugar en una muy buena campaña, por lo que Frank Kudelka apostó por ese plantel y a algunas de las incorporaciones les dio espacio en el banco de suplentes. En octavos de final, Colón se medirá con Talleres de Córdoba.



Síntesis



Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Stefano Moreyra, Tomás Galván y Favio Álvarez; Santiago Pierotti, Rubén Botta y Damián Batallini. DT: Néstor Gorosito.



Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, Diego Braghieri y Juan Sánchez Miño; Raúl Loaiza, Julián Fernández y Luciano Boggio; Pedro De la Vega, Leandro Díaz y Franco Troyansky. DT: Frank Kudelka.



Gol en el primer tiempo: 30m Galván (C).



Gol en el segundo tiempo: 38m Benítez (C).



Cambios en el segundo tiempo: 10m Matías Esquivel por Boggio (L); 13m Augusto Lotti por Troyansky (L); 33m Baldomero Perlaza por Álvarez (C) y Jorge Benítez por Pierotti (C); 38m Franco Orozco por Cáceres (L); 41m Natanael Troncoso por Botta (C) y Cristian Vega por Galván (C)



Amonestados en el segundo tiempo: 1m Moreyra (C); 5m Díaz (L); 19m Lema (L); 34m Cáceres (L); 42m Batallini (C) y 45m Loaiza (L).



Incidencia: Expulsado en el segundo tiempo: 20m Lema (L).



Árbitro: Pablo Echavarría.



Cancha: Sarmiento (Junín).