La precandidata a vicegobernadora del frente "Nos", Sandra Dell Aquila, el espacio que postula a Juan José Gómez Centurión a la presidencia, denunció que fue asaltada por motochorros cuando estacionaba el auto en Lanús Oeste y le sustrajeron la cartera desde adentro de su vehículo.

Dell Aquila relató que el hecho sucedió este martes en 25 de Mayo y Julián Lagos de la mencionada localidad. "Hoy me tocó a mi padecer esta "maldita inseguridad" y "gracias y Dios" la saqué barata. El episodio fue extraño, no sé si me querían robar el auto, si también me querían llevar a mi o si sólo querían mi cartera", contó la dirigente política.

"Yo sólo sé que estaba arriba del auto estacionando a plena luz del día y me estallaron el vidrio no se con qué, un tipo se abalanzó en el interior de mi vehículo, yo creo que empecé a gritar y finalmente se llevó mi cartera con absolutamente todas mis pertenencias y documentación... Quede en shock", precisó.

Dell Aquila, que presentó la denuncia en la comisaría 1° de Lanús, agregó: "Y como se dice comúnmente "gracias a Dios no me paso nada, fue sólo un susto" pero es una "MIERDA" vivir así y saber que hoy fui yo y mañana es otro/a que hasta puede llegar a perder su vida. Obviamente a partir de este hecho, voy a intentar arbitrar todos los medios para que esto no le ocurra a nadie más #BastaDeInseguridad".