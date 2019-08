María Luján Rey (Morón)

DE LA TRAGEDIA A LA ESPERANZA

La madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once integra la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires de la coalición Juntos por el Cambio. La madre de Lucas Menghini Rey, el joven que fue encontrado dentro de la formación del Sarmiento 57 horas después del accidente que terminó con la vida de 52 personas, ocupa el segundo lugar de la nómina que encabeza el actual Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Hay dos motivos principales detrás de la elección de Luján Rey como candidata: Por un lado, es un mensaje a la sociedad desde el oficialismo, que considera que es un gesto encumbrar como candidatos a representantes civiles que enfrentaron por su cuenta o con poca compañía situaciones como la Tragedia de Once. Por otro lado, se trata de una estrategia electoral que apunta a obligar al ahora primer precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del kirchnerista Frente con Todos Sergio Massa a referirse a la Tragedia de Once, un tema con el que el ex intendente de Tigre fue muy crítico desde que se alejó del kirchnerismo en 2013.

La candidatura de María Luján Rey contrastará con la postulación del ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo, Julio De Vido, quien fue condenado a 5 años de prisión por el siniestro que ocurrió en febrero de 2012.

Daniel Oyarzún (Zárate)

"QUIERO CONTAR MI HISTORIA DE TRABAJADOR HONESTO"

En septiembre de 2016, el nombre de Daniel "Billy" Oyarzún tomó estado público por atropellar a Brian González, un ladrón que junto a un cómplice le robó 5000 pesos de su negocio, una carnicería de la localidad de Zárate. Su caso volvió a poner sobre el debate la justicia por mano propia y dos años después fue absuelto por unanimidad en un juicio por jurados.

Luego del cierre de las listas, se confirmó que Oyarzún será candidato a concejal por Juntos por el Cambio en dicha ciudad bonaerense. "Estoy muy orgulloso de poder participar, contar mi historia de vida de trabajador honesto y poder ayudar para seguir trabajando por los derechos de la víctimas, yo fui víctima", dijo acerca de su candidatura el hombre que abrió el debate por la justicia por mano propia.

Cabe recordar que luego de aquel fatídico episodio, Oyarzún había recibido el apoyo de Mauricio Macri. "Es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido", había dicho el presidente.

En aquel trágico septiembre de 2016, el comerciante corrió con su auto a dos motochorros que le habían robado 5.000 pesos de su carnicería ubicada en Zárate. Oyarzún fue sometido a un juicio popular donde participaron 12 personas, que lo absolvieron por unanimidad a pesar del pedido de la fiscalía, que solicitó su condena por exceso en la legítima defensa.

Natalia Zaracho (Lomas de Zamora)

DE JUNTAR CARTONES A BUSCAR UNA BANCA EN LA LEGISLATURA

El Frente Patria Grande, que tiene a Juan Grabois como principal referente, impulsa a Natalia Zaracho, que trabajó como cartonera durante la crisis del 2001, eventual postulante a diputada provincial.

La mujer comenzó a trabajar a los 13 años de cartonera, en plena crisis de 2001, y hoy tiene dos hijos a los cuales mantiene. En la actualidad es una referente de la economía popular en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, en donde con sus vecinos sostienen centros contra la violencia de género y para ayudar a los jubilados.

"Estamos cansados de que vengan a hacer política con nosotros a los barrios, queremos hacerla nosotros. Queremos estar adentro y empezar a discutirlo enserio. No nos conformamos con comer asado los domingos, queremos luz, cloacas, y que los pibes vayan a la escuela para poder decidir su futuro", apuntó la mujer que aspira a alcanzar una banca en la legislatura provincial.

Fernanda Miño (San Isidro)

LA ACTIVISTA QUE VIVE EN LA VILLA Y QUIERE SER INTENDENTA

La dirigente social es integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), organización que tiene como uno de sus referentes a Juan Grabois y es concejal de San Isidro por Unidad Ciudadana. En estas PASO será precandidata a Intendenta del municipio representando al Frente de Todos donde competirá en internas contra Federico Gelay.

Fernanda vive en la villa La Cava, tiene 4 hijos y en el patio de su casa abrió el centro "Embarriarte" que brinda contención y apoyo escolar a los chicos del barrio.

Sobre la elección que se viene, manifestó que en San Isidro "siempre ha ganado la derecha, aún desde otros espacios como el radicalismo". "Acá gobiernan hace 36 años", afirmó la dirigente haciendo referencia a Melchor y Gustavo Posse. .

En relación al municipio y la incidencia electoral a nivel provincial y nacional aseguró que “un 85 o 90 por ciento es gente de clase alta o media y es el municipio donde Cambiemos tuvo el mayor caudal de votos en 2015”.