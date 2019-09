El gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, adjudicó la licitación para cubrir de manera provisoria las trazas de las ex líneas 112 (entre Lanús y Chacarita) y 165 (entre Once y Monte Grande) que utilizan más de 60.000 pasajeros diarios, a Empresa de Transporte del Sur SRL. y a General Tomás Guido SACIF.

Según precisaron desde la cartera, la "autorización queda sujeta a la convalidación por parte de la Justicia". Ambas líneas pertenecían a Expreso Lomas y el conflicto se extiende desde fines de 2017 cuando comenzó la falta de pago y los recortes que obligaron a los trabajadores a incontables medidas de fuerza.

La traza de la ex línea 112 une Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires, con Chacarita y se identificará con el número 119. Por su parte la traza de la ex línea 165 conectará Plaza Miserere (Once) con Monte Grande y se identificará con el número 164.

"Con este procedimiento se buscó restituir un importante servicio público para los vecinos de una amplia zona del Sur del Gran Buenos Aires, y a su vez garantizar las fuentes laborales de 355 trabajadores", destacaron.

Desde los empleados de las líneas calificaron como "precaria y provisoria" la solución. Ahora se espera la convalidación judicial o el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº14 de Lomas de Zamora (N° de expte. 96293/19), para proceder al inicio de los servicios.