El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, del Frente de Todos, renunció a cobrar el sueldo que le corresponde luego de informar el estado económico-financiero en el que la nueva gestión recibió el municipio.

Junto al Secretario de Economía Pablo García romero, brindaron una conferencia de prensa en el Palacio Municipal. "Tengo que ser sincero y expresar lo que siento, la situación del municipio es dramática, tanto desde el punto de vista económica financiero sino también desde el punto de vista estructural", dijo Gelené.

Según publicó Noticias Las Flores, el Intendente adelantó la decisión de no percibir sus haberes en este momento y en tal sentido sostuvo: "He presentado al Tribunal de cuentas un pedido formal para no percibir el sueldo que me corresponde como intendente, y así tener mayores recursos disponibles para afrontar esta situación de emergencia económica municipal".

"Ya he pedido auxilio económico al ámbito nacional de un monto muy importante y esperemos que llegue para poder aliviarnos y oxigenarnos de esta problemática que tenemos y a su vez poder a comenzar equilibrar las cuentas municipales", explicó.

Además dispuso la eliminación total de las horas extras salvo las necesidades de prestación de servicio en emergencia, pidió a los vecinos el pago de tasas, para trabajar en los caminos rurales y urbanos, y un ajuste en el sueldo de los trabajadores municipales.

"La tarea va a ser muy pesada, necesito del apoyo de todos los florenses, espero también contar con el apoyo de las instancias provinciales y nacionales, para cubrir las necesidades básicas, como lo es el salario", agregó.