Roberto Lavagna, candidato a presidente de Consenso Federal, cerró la campaña en la localidad de San Martín, delante de 1.500 invitados y con la presencia de referentes del espacio, donde enfatizó que "hoy estamos acá para ratificar nuestra búsqueda de diálogo y consenso”, al tiempo que convocó a los presentes a ponerse de pie para aplaudir".

"No nos quieren porque luchamos contra la grieta. En el camino tuvimos que eludir mentiras, insultos y agravios. Pero le decimos no a los malos de antes ni a los de ahora que han decepcionado al pueblo argentino", aseguró.

A su turno, el candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, expresó que "aquellos que nos robaron el futuro, hoy nos quieren robar el presente", y criticó: "No es verdad que nos merezcamos vivir así, no podemos contentarnos con el ‘roban pero hacen’. Merecemos gente honesta que ponga la cara y sepa cómo poner la Argentina de pie. Y ese hombre es Roberto Lavagna".

Sobre los compromisos de Consenso Federal, Lavagna expuso: “Trabajamos por el futuro de Argentina en tres planos: el político institucional, el económico y el social”. Y profundizó: “Vamos en contra de los que cuando llegan al gobierno, creen que pueden tomar todo el poder y para siempre. Vamos a ponerle plata en el bolsillo a la gente, para activar el consumo, mover la producción, fomentar la inversión y generar más puestos de trabajo. Vamos a luchar para no acostumbrarnos a ver la pobreza en cada esquina”.

Lavagna, emocionado, concluyó: “Ustedes conocen mi edad, a esta altura, no me inspira otra cosa que darle una mano a nuestro país. El país está en una recesión muy dura que le saca lágrimas al pueblo”.

El acto realizado en la localidad bonaerense de San Martín, contó con la participación de candidatos de Consenso Federal a nivel nacional, y comenzó con unas palabras del candidato a Jefe de gobierno porteño, Matías Tombolini. En su turno, la candidata a diputada Graciela Camaño, indicó: “Sabemos que no es fácil gobernar. Vaya si lo sabrá Lavagna, que le tocó pilotear el Ministerio de Economía en el peor momento de la Argentina. Él fue el piloto de nuestro país, por eso estamos convencidos de que es el hombre que va a resolver los problemas de la Argentina”.

Camaño convocó a los argentinos a “votar con libertad”, destacando que “entre los nueve candidatos hay uno que ya ha mostrado pericia y decencia en el manejo del aparato público”. “Estamos parados aquí desde el lugar de la ética, no nos interesan los resultados, estamos aquí para resistir”, resumió.

Por su parte, el candidato a gobernador bonaerense, Eduardo ‘Bali’ Bucca, afirmó: "Queremos ponerle voz a aquellos que no la tienen. Al 62% de los niños del conurbano que son pobres y hoy no tienen voz”. Asimismo, se refirió a “los millones de niños que tienen hambre en Argentina” y sostuvo que “eso no se puede seguir sosteniendo”. “Cuando uno tiene una enfermedad busca al mejor médico, en este proyecto tenemos al mejor y ese es Roberto Lavagna", remarcó.