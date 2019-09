"Mauricio Macri me llamó porque no avanzaba el proyecto de ley de refinanciación de la deuda. Le dije: 'La verdad que no sé, hablamos la semana pasada y no le seguí. Voy a averiguar en qué está'", narró Roberto Lavagna.

Y agregó: "Al rato lo llamé y le dije: 'Mirá, no hay ningún proyecto circulando'. Nadie conocía el proyecto. Y el quedó muy asombrado. Poco después, tras una comunicación con el Ministro de Economía, el proyecto comenzó a circular".

"Es más fácil hacer responsable a los otros. La queda de él (Macri) era 'no me ayudan a que avance'", señaló Lavagna en declaraciones televisivas.