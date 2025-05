El concejal Daniel del Curto, del municipio bonaerense de Berisso, denunció haber recibido una amenaza de muerte luego de abandonar La Libertad Avanza para sumarse al bloque libertario dialoguista de Unión, Renovación y Fe. Según relató, encontró cuatro balas en el parabrisas de su vehículo y recibió mensajes intimidatorios.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 3° de Berisso, y según el propio edil, los hechos se dan en el contexto de su reciente acercamiento al espacio libertario encabezado por el senador Carlos Kikuchi.

“Salí de la comisaría de El Carmen de hacer la denuncia correspondiente porque en el parabrisas encontré 4 balas. También me han mandado anónimos diciendo ‘traidor, traicionaste a Javier Milei, la vas a pagar’”, expresó Del Curto según publicó el portal Diputados Bonaerenses.

El concejal contó que desde que hizo pública su salida del partido de Milei, empezó a recibir llamadas y mensajes amenazantes. “Esta situación me genera mucha preocupación por mi seguridad, pero sobre todo, la de mis seres queridos”, expresó en una conferencia de prensa.

En su presentación judicial, Del Curto también aseguró haber visto a individuos desconocidos rondando tanto su casa como su lugar de trabajo. Agregó que recibe mensajes intimidatorios todos los días, tanto por teléfono como por redes sociales. “Me piden que no me meta más con La Libertad Avanza”, afirmó.

La denuncia del concejal Del Curto. Foto: Diputados Bonaerenses



Otro concejal libertario también denuncia amenazas en Villa Gesell

El caso se suma a otros episodios similares en la provincia. En Villa Gesell, el concejal libertario Luis Vivas, también denunció amenazas de muerte tras el hallazgo de afiches intimidatorios en la sede local del PAMI. En los carteles aparecían los nombres y rostros de referentes de distintos espacios políticos, incluidos el intendente peronista Gustavo Barrera, el radical Luis Baldo, y la excandidata macrista Clarisa Armando.

Vivas aseguró que los autores del hecho buscan asesinarlo, y criticó la falta de acción del bloque Unión por la Patria y del propio intendente Barrera. “Las descalifica llamándolas ‘maniobras políticas’”, dijo.

Además, adelantó que presentará una denuncia penal y reclamó a la justicia una respuesta inmediata: “No es la primera vez que me amenazan. En marzo me dejaron una bala en el auto, y el año pasado denuncié que el intendente contrató un sicario para matarme”, recordó.