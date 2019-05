Me sentí mejor persona y ahora más contento por tener quesito y salamito tandilense. Yo ya gane. — Alejandro Cuffia (@alecuffia) 23 de mayo de 2019

Un usuario de Twitter, diseñador y fotógrafo, Alejandro Cuffia, contó: "Hace 3 semanas devolví una transferencia de $5 mil a alguien que se equivocó. Hoy me mandó esto como agradecimiento por correo desde Tandil", escribió. Acompañó el mensaje con un queso y dos salames, productos típicos de esa ciudad bonaerense.

La empresa que erróneamente le envió el dinero es una fábrica de cuchillos. Cuffia también manifestó: "Yo me puse en contacto con el. La transferencia me la hizo a mi cuenta bancaria en Brubank (un banco digital), por ende, me figuraba el nombre de la persona. Googlié, busque la manera de contactarme y le hice saber que me habia transferido $5000 a mi por equivocación". Y agregó: "Me sentí mejor persona y ahora más contento por tener quesito y salamito tandilense. Yo ya gané".

También mostró un chat que mantuvo con un representante de esa fábrica. "Recibí este hermoso queso y salamines. No hacía falta enviar nada, lo mínimo que podía hacer era devolver la transferencia", les escribió. A lo que le contestaron: "Espero que te guste y este sería otro país si hubiese más gente como vos". Además compartió cómo disfrutó de la merecida picada por la solidaria actitud.