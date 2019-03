Sergio Berni, actual senador provincial de Unidad Ciudadana, evaluó la controvertida iniciativa que busca prohibir la actividad de los “trapitos” y “limpiavidrios” en la Provincia. El exsecretario de Seguridad durante el kirchnerismo consideró que “el problema no es el proyecto sino como se ejecuta”.

“Ya vimos que este gobierno tiene terribles problemas de ejecución en materia de su ley, o sino veamos lo que pasó en la Capital Federal. Más allá de los distintos proyectos, los ‘trapitos’ y limpiavidrios siguen siendo un problema que amenaza la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Esperemos que este proyecto no sólo sea aprobado, sino ejecutado con la responsabilidad del Ejecutivo”, señaló a Lanoticia1.com

La polémica iniciativa es impulsada por Matías Ranzini, diputado de Cambiemos, quien preside la Comisión de Seguridad y su par oficialista Guillermo Castello, a cargo de la Comisión de Educación.

De aprobarse, los infractores podrían ser sancionados con multas de entre 200 y 1.000 pesos. O con 2 a 10 días de arresto por estar en la vía pública y ofrecer estos servicios. Las penas, según el proyecto, podrían agravarse si la persona en falta "portase armas no convencionales", como elementos contundentes o similares que sirvan para quebrar alguna voluntad rígida

Al respecto, Berni precisó que la actividad de los “trapitos” y limpiavidrios es “ilícita” y apuntó que actualmente se convirtió en un inconveniente de “seguridad”.

“Más allá de estar cumpliendo su trabajo en un rebusque en esta Argentina donde cada día se pone más difícil llegar a fin de mes, el problema es que muchos integran la actividad ilícita. Y cuando están parados rompen los vidrios o les sacan las carteras a las mujeres, entonces se ha convertido en un problema de seguridad”, enfatizó Berni.

Los trapitos en los estadios de fútbol

El exsecretario de seguridad nacional, por su parte, opinó a cerca del cobro de dinero que exigen los cuidadores de vehículos durante los partidos de fútbol. “No hay que regular la tarea, eso no puede ser. Para eso están las autoridades policiales que deben funcionar para que no suceda, el problema es que no lo hacen”, subrayó.

Y agregó: “(Para que se resuelva) Tiene que haber voluntad política y saber conducir la Policía para que ponga las cosas en su lugar”.