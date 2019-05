Senadores bonaerenses se reunieron con representantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia para analizar el proyecto de la Ley de Corretaje o intermediación en la negociación inmobiliaria que ya tiene media sanción de Diputados y que ahora tramita en la Cámara Alta.

La presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores, senadora representante por San Nicolás, Cecilia Comerio (Unidad Ciudadana) explicó que en estos encuentros quieren "escuchar todas las voces que pueden hacer aportes concretos a la problemática".

"Sabemos de la difícil situación que atraviesan los inquilinos muy golpeados por la crisis económica y con dificultades muy graves para enfrentar el pago del alquiler o para renovar los contratos, por esa razón queremos trabajar sobre el diseño de una herramienta legal que sea útil y aplicable", agregó la legisladora.

En la sesión de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado bonaerense participaron el subgerente del Colegio de Martilleros de la Provincia, Gustavo Nadeff; el secretario de Acción legislativa, Luis Colao y el vicepresidente de la entidad, José María Sacco.

Los martilleros expresaron su preocupación sobre la modificación de los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 10.973 de Corretaje, en los aspectos referidos a la regulación de los honorarios y advirtieron que la norma no aplicaría sobre plataformas informáticas, por ejemplo, desde las cuales se realizan muchas operaciones inmobiliarias.

Los representantes del colegio profesional también remarcaron su preocupación por la situación actual ya que según precisaron se ha registrado un disminución del 55% en la cantidad de contratos de alquiler y del 91% en la toma de créditos para la compra de inmuebles.

El proyecto con media sanción modifica artículos de la Ley 10.973. De convertirse en ley la iniciativa, los nuevos inquilinos no tendrán que hacerse cargo de los honorarios o de ningún gasto vinculado a la gestión inmobiliaria cuando el valor del alquiler no supere una vez y media el monto establecido para un salarios Mínimo, Vital y Móvil, unos $19.000 en la actualidad. Además en la renovación de los contratos los honorarios serán cómo máximo del 1% y estarán solo a cargo del locador y prevé que los inquilinos que quieran acceder a una vivienda no paguen ningún tipo de gastos extra más allá del alquiler. Por otra parte, la medida también obliga a las inmobiliarias a aclarar, en todo anuncio publicitario, que tienen prohibido el cobro de honorarios y gastos vinculados al corretaje.

"Contar con la opinión calificada de los martilleros es imprescindible para poder avanzar en el diseño de una legislación de fondo; escuchamos con especial atención sus inquietudes ya que este proyecto de ley que modificaría la Ley de Corretajes viene a regular sus honorarios y entendemos que esto es un tema muy sensible", remarcó Comerio.