El intendente de Juntos por el Cambio en San Isidro, Gustavo Posse, confirmó esta mañana que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a los intendentes de Cambiemos a una reunión para destrabar la ley impositiva.

Cabe recordar que la semana pasada, el proyecto que impulsa el propio mandatario y que propone subas de hasta un 75% en los impuestos no avanzó en la Legislatura bonaerense por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

"No se puede negar la ley impositiva, no se puede negar la posibilidad de gobernar. Pero el gobernador tiene que ceder y entender que hay que buscar un punto de equilibrio porque los salarios no crecieron al ritmo de la inflación", planteó Posse.

El jefe comunal radical sostuvo que Cambiemos pretende que se modifique el aumento de ingresos brutos a medicamentos "para no afectar a los jubilados" y que se revean la progresividad impositiva "para no golpear a la clase media".

El encuentro se realizará el jueves a las 12.00 en La Plata. Con la exgobernadora María Eugenia Vidal de viaje, los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús) tomaron las riendas de la negociaciones en la oposición.