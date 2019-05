Desde el bloque de concejales del Partido Justicialista-Unidad Ciudadana (PJ-UC) del municipio de Lincoln denunciaron sobreprecios en la compra de dos maquinarias viales por parte del Poder Ejecutivo local.

“El intendente (Salvador) Serenal envió un proyecto de ordenanza para que el Concejo lo autorice a establecer nuevos convenios con Bice Leasing S.A. El problema es que las máquinas ya habían sido adquiridas en 2018 y por lo que tenemos entendido también ya estuvieron trabajando”, señaló Bernardo Bacello, el presidente del espacio.

Las acusaciones responden al expediente Nº 5776/19, por el que el justicialismo local acusa irregularidades cometidas por la administración de Serenal. “Lo que nos parece gravísimo es el monto que se va a terminar pagando por las dos máquinas. Cada una costaba $1.500.000 y con la forma de pago que eligió el intendente, en cuotas y a cuatro años, las vamos a terminar pagando a cada una en unos $7.000.000”, apuntó Bacello.

Y agregó: “Por lo que tenemos entendido el municipio comenzó con las negociaciones en agosto del año pasado cuando el dólar estaba a 30 pesos, aproximadamente. Como las máquinas están valuadas en dólares, si hacemos la conversión a pesos en aquel entonces cada una de ellas costaba $1.500.000. Al poco tiempo se produjo una corrida bancaria, el dólar trepó a casi 40 pesos, las tasas de intereses aumentaron y evidentemente el leasing y el plan de plago se les cayó”.

Y agregó: “De todas maneras las máquinas llegaron, el municipio las presentó como un enorme logro de gestión y después las utilizó. No sabemos cuál es la empresa que las comercializa y bajo qué circunstancias o arreglo permitió que las máquinas se pongan en funcionamiento. Lo cierto es que el municipio ya las utilizó y ahora tiene que renegociar la compra con un dólar a 46 pesos”.

Además, explicó que “según la Rendición de Cuentas, el ejercicio 2018 del Municipio de Lincoln terminó con un superávit de $134.000.000”. “Entonces no entendemos por qué las máquinas no se compraron en un solo pago o con una financiación que represente un mayor cuidado de los fondos públicos. No estamos discutiendo la necesidad de adquirir maquinaria vial, al contrario, nos parece oportuno. Pero comprarla de esta manera nos parece completamente ilógico”.

En tanto, el edil subrayó que “la adquisición de esta maquinaria vial también representa la forma en la que se maneja el intendente Serenal”. “Ante los medios, él se jacta al hablar del cuidado de los fondos públicos pero en la práctica compra una máquina a $7.000.000 cuando valía $1.500.000. Es un claro ejemplo de cómo administra el municipio, mintiéndonos constantemente, escondiendo información y diciendo ante los medios lo que en realidad no hace”, concluyó.