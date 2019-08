El precandidato a diputado provincial por la Séptima Sección, Daniel Lipovetzky, se mostró furioso en su cuenta de Twitter tras la publicación en un medio provincial de una nota titulada: "Saladillo: Lipovetzky trató de 'villeros' a vecinos y en la comuna lo quieren 'matar'.

"Aprovecho esta información falsa para a aclarar lo que dije. Jamás traté de 'villeros' a nadie. No es un término que use más allá que no lo creo descalificante. Sólo hablé de las obras que se hicieron en el Barrio 31 d julio de Saladillo como cloacas y cordones cuneta que antes no tenía", se justificó el actual diputado nacional de Cambiemos, quien publicó adjuntó la nota en un posteo de Twitter.

"Lamentablemente todavía hay muchas villas y barrios en nuestro país que no tienen esos servicios básicos que nuestro gobierno ha hecho en el Barrio 31 de Julio. Esa fue la intención de lo que quise decir. Pero si alguien del barrio se sintió ofendido pido las disculpas correspondientes", agregó el legislador a través de su cuenta personal.

Inmediatamente, desde el medio de noticias que publicó el artículo salieron a responderle e insistieron en que la noticia no era falsa. En ese sentido, contestaron adjuntando una filmación de Youtube: "Hola Diputado @Lipovetzky no es falso lo que escribimos. Le dejamos el video para recordarle lo que dijo. Saludos".

Inmediatamente, el legislador del PRO salió nuevamente al cruce y notablemente molesto, volvió a expresar: "Acabo de ver el video. En ningún momento uso el término "villeros" que ustedes citan. Mas allá de que, insisto, para mi no es un término descalificante. Igual les agradezco su tweet que me permitió hacer las aclaraciones y disculpas correspondientes. Saludos".

De acuerdo a lo que se observa en las imágenes, ya que en el artículo periodístico no habían citado las fuentes, los dichos de Lipovetzky fueron vertidos durante una entrevista en el canal C5N del pasado 4 de agosto. El archivo le da la razón al legislador, que en ningún momento pronunció el termino "villeros" para referirse a los vecinos de Saladillo.

Durante la nota en el canal de noticias, el diputado repasó las obras que se desarrollaron desde la gestión de María Eugenia Vidal en Saladillo, señalando que "antes el barrio era una villa y ahora es un barrio". "Se le hicieron cloacas, tiene gas natural, tienen cordón cuneta. Ahora es un barrio más de Saladillo, antes era una villa", fueron exactamente las palabras utilizadas por el legislador.

El diputado Daniel Lipovetzky será candidato a diputado provincial del frente Juntos Somos el Cambio en las próximas elecciones, luego de ser excluido de la nómina de legisladores nacionales de Buenos Aires. El legislador quedó tercero en la nómina de diputados provinciales que aspiran a ingresar en la Cámara baja por la séptima sección electoral.