El caso sacude al ambiente del espectáculo. El abogado Alejandro Cipolla aseguró que suu clienta Mónica Fernández se presentará este viernes a las 11.00 a una audiencia en los Tribunales de Lomas de Zamora, mientras que Medina deberá presentarse el lunes.

Este miércoles, el periodista Mauro Federico reveló que una mujer había denunciado a Marcelo Teto Medina por violencia de género. Pero el conductor hizo su descargo en el ciclo radial El espectador, donde contó su versión en un escueto audio que le mandó a Pilar Smith.

"Está muy mal el Teto, me dice que no lo puede creer", anunció la periodista al aire. Acto seguido, puso play al audio que recibió por parte de su ex compañero de Indiscreciones: "Es todo mentira, Pili. No puedo hacer eso. Me mato antes".

La denuncia realizada por Mónica Fernández contra el conductor es por "amenazas y violencia de género con uso de armas" y fue realizada el martes último en la Comisaría 42 de Mataderos. Según el documento policial, el episodio sucedió el pasado 8 de febrero.

En 2012, la modelo Noelia Iglesias, otra expareja de Medina, realizó una denuncia similar. Aseguró que el conductor la obligaba a consumir cocaína mientras mantenían relaciones sexuales. "Fui sobreseído de esa causa", expresó el conductor en esa oportunidad.