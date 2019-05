El libro titulado “Sinceramente”, presentado en la Feria del Libro, escrito por Cristina Fernández generó una gran expectativa en la atención mediática. Pese a la lluvia, entre los miles de militantes que asistieron al evento estuvieron los intendentes de los municipios de la provincia.

En la previa del encuentro, en la sede del PJ, el jefe del partido en la Provincia, Fernando Gray, se reunió con varios jefes comunales, entre ellos, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) llegó con Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Gabriel Katopodis (San Martín).

Walter Torchio, de Carlos Casares, y Germán Lago, de Alberti. Además, de la foto participaron otros como Marcelo Santillán, de Adolfo González Chavés; Ricardo Casi, de Colón; Francisco Echarren, de Castelli; y Hernán Ralinqueo, de 25 de Mayo.

A ellos, se sumaron Gustavo Barrera (Villa Gesell), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Alfredo Fisher (Laprida), Verónica Magario (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Hernán Izurieta (Punta Indio).

“El libro lejos de plantear enfrentamientos, o peleas, es una interpelación a todos. Una interpelación a las dirigencias políticas, es también a la sociedad. Interpelo mucho”, señaló la actual senadora bonaerense.

En tanto, en la primera fila del evento estuvo Alberto Fernández, a quien Fernández de Kirchner le reconoció la idea de escribir el libro.

“Mucha gente decide sobre información que no es correcta. No tienen tampoco la culpa de no tenerla. Estas son las cosas que me llevaron a escribir experiencias. Y creo que estamos en un momento muy especial de nuestro país, de nuestra historia, en el que es necesario aportar este tipo de debates. Sinceramente como lo digo... Sinceramente me pareció un título... que es el aporte que puedo hacer para que todos podamos en serio construir algo diferente”, subrayó la exmandataria.