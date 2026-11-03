"Vivimos una fiesta impresionante en el Polideportivo Zabala en estos 15 años, donde además pudimos reconocer a vecinos por su trayectoria en este espacio. Creemos que está es un área que debemos seguir fortaleciendo porque da valores y crea relaciones y vínculos fuertes", valoró la secretaria Gisela Zamora, y agregó: "Quiero destacar, además, el compromiso de todas y todos los profesores que cada día brindan un amor que es admirable y hay que resaltar".

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Durante la actividad - realizada en horas de la noche - se llevó adelante el descubrimiento de una placa alusiva a la ocasión. Luego, se llevaron adelante números musicales y coreográficos de quienes concurren cotidianamente al predio deportivo. Además, se formalizó la entrega de diplomas en reconocimiento a las familias más antiguas que concurren a la institución.

La subsecretaría de Deporte, Natalia Gómez, expresó: "Nos tocó celebrar estos 15 años del Poli Zabala, en un evento muy emotivo y hermoso donde los vecinos compartieron un encuentro para que puedan mostrar lo que hacen durante el año. Aquí, como en todos los centros deportivos, concurren desde niños hasta adultos mayores que puedan realizar distintas prácticas y hacer comunidad, como lo marca nuestro intendente Julio Zamora".

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