La candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Launa Volnovich, respaldó la propuesta del candidato a presidente de ese espacio, Alberto Fernández, quien prometió una ley para que el Estado subsidie los medicamentos de los jubilados.

"El Estado tiene que proteger a los jubilados y jubiladas, por eso es necesario que se dispongan de todas las herramientas posibles para hacerlo. Hoy en día estamos viendo como las personas dejan de comprar medicamentos por falta de dinero y el gobierno nacional no hace nada para revertirlo", señaló Volnovich, quien actualmente es diputada y busca renovar su banca.

La propuesta fue lanzada por Fernández desde un centro de jubilados en Temperley, Lomas de Zamora. "Terminaremos con la rémora de los medicamentos: Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y que el Estado los va a subsidiar. Y no me importan lo que digan; eso es lo que hace una Argentina digna: que se ocupa de sus viejos, y quiero decirlo acá, asumiendo ese compromiso delante de todos ustedes: es mentira que no se puede", aseguró.

El candidato a presidente también señaló que "el fondo de garantías (de Sustentabilidad, el FGS de donde sale el dinero para pagar jubilaciones) va a ser para los jubilados, no para ser préstamos sino para que mejoren sus ingresos".

"Los jubilados - agregó Volnovich - han perdido con la reforma previsional el 20% de sus haberes, esto es así porque mes a mes cobran cada vez menos, los aumentos nunca alcanzan ni siquiera el índice de inflación y eso hizo que hoy la gran mayoría de los jubilados estén por debajo de la línea de la pobreza".

En el acto en Lomas también estuvo el precandidato a gobernador de Buenos Aires de esa fuerza, Axel Kicillof, y el intendente Martín Insaurralde.