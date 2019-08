Este domingo en la cancha de Banfield se inauguró la primera tribuna sin alambrado ni acrílico en la Provincia de Buenos Aires, un mérito exclusivo del club que preside Lucía Barbuto. Sin embargo, a través de Twitter el titular de Aprevide, Juan Manuel Lugones, se atribuyó el logro y aseguró que fue "gracias al trabajo en equipo de la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo".

De esta manera, el polémico funcionario de María Eugenia Vidal, uno de los más "cholulos" de su gabinete, aprovechó las modificaciones en la histórica platea Mouriño (la que se encuentra justo enfrente de las cámaras de televisión). La tribuna ahora luce sin alambrado ni acrílicos, está habilitada para 2.500 socios y Lugones la utilizó para llevar agua para su molino.

"Este es un de la comisión directiva que también se realizó con aportes de los socios. Para llevarlo adelante analizamos el comportamiento de los hinchas, es una tribuna de familia, el comportamiento es ejemplar y podemos llevar adelante este sueño que para nosotros cambia el paradigma del fútbol argentino" , explicó el vicepresidente Oscar Tucker.

Juan Manuel Lugones aprovechó la ocasión y se dirigió hasta el estadio donde felicitó a Banfield por la iniciativa en un mensaje que con el correr del discurso fuer tornando tinte de campaña. Lugones resaltó el "trabajo de equipo" entre su agencia y el club y aseguró que esto se concretó "sobre todo durante la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo".

El video de Lugones publicado en Twitter generó la reacción de decenas de hinchas de Banfield que respondieron al posteo del funcionario en las redes catalogándolo de "vendehumo" e "impresentable", entre otros calificativos. Además denunciaron incidentes con las policía a la salida del partido con Estudiantes de La Plata, donde el "Taladro" ganó 1 a 0.

La respuesta de los hinchas a Lugones:

Y estas cosas no subís no? Cómo nos tratan, como nos hicieron salir. Son todos unos ineptos, no te cuelgues de cualquier cosa ridículo! pic.twitter.com/c1LNK6dc8Z

