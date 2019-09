El presidente Mauricio Macri encabezó en Mar del Plata el acto de inauguración de las obras de remodelación del aeropuerto "Astor Piazzolla", con el propósito de brindar operaciones más ágiles y eficientes. Allí se refirió a la crisis y recibió la arenga de militantes bajo el cántico "Sí, se puede".

La estación aérea está ubicada en el barrio Camet, está a 7 kilómetros del centro de la ciudad balnearia. Las obras demandaron una inversión de más de 320 millones de pesos y se llevaron adelante en seis etapas con el propósito de no interferir en la operación de vuelos y permitir hacer más eficiente y ordenado el flujo de pasajeros, elevar la calidad del servicio y mejorar la experiencia de los usuarios.

Durante la temporada veraniega de 2019 pasaron por el aeropuerto 193.335 pasajeros, por lo que resultó indispensable dotar a la terminal de una mayor capacidad, espacios más flexibles, eficientes y modernos, informaron desde Aeropuertos.

"Es un antes y un después, no solo para los que trabajan acá y los marplatenses, sino para miles de argentinos. Hay muchísimos argentinos que se benefician gracias al turismo y al aeropuerto", dijo el presidente acompañado de Guillermo Montenegro, diputado y candidato a intendente de General Pueyrredón, y Guillermo Dietrich, ministro de Transporte.

Macri destacó que "es uno de los aeropuertos que más vienen creciendo año tras año, entre 2016 y 2018 se duplicó la cantidad de pasajeros en el mes de enero". Y prosiguió: "Los últimos cuatro años hemos pasado de 22 millones de pasajeros a 29 millones de pasajeros por año y esto es solo el principio".

No obstante, el presidente no eludió referirse a la coyuntura económica. "Aun en este día de alegría y donde vemos que esto nos lleva hacia el futuro, quiero decir que sé que muchos no sienten que les llegó este impulso porque les sigue costando en su bolsillo o en su mesa de todos los días", sostuvo.

"Por esto estoy haciéndome cargo de llevar alivio a las familias. Como presidente mi tarea es que ningún argentino quede atrás, quiero ser el que en una procesión sea el que va detrás de todos, cuidando que nadie quede en el camino", señaló.

Y agregó: "Hay muchas cosas que hemos hecho en tres años y medio pero hay muchas otras que requieren de más tiempo resolver, problemas estructurales que se arrastran hace muchos años. Pero si pudimos hacer lo que hemos hecho hasta ahora, está claro que podemos estar mejor".